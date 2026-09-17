Жена мјесецима уходила мушкарца, слала му и пријетеће поруке

Аутор:АТВ редакција
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Задарска полиција привела је и казнено пријавила 37-годишњакињу због сумње да је мјесецима уходила 44-годишњег мушкарца, а затим му и пријетила, објавила је полиција Задра.
Полиција сумња да га је током неколико мјесеци на задарском подручју пратила, уходила и покушавала да успостави контакт с њим лично, телефонским позивима и порукама, иако он то није желио.
Полиција наводи и да је 37-годишњакиња мушкарцу прекјуче послала СМС поруку пријетећег садржаја. “Порука је код 44-годишњака изазвала тјескобу и страх за властиту безбједност”, наведено је у саопштењу полиције, преноси Индекс.
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Против 37-годишњакиње је поднесена казнена пријава надлежном државном тужилаштву у Задру.
Након завршеног криминалистичког истраживања предата је притворском надзорнику, наводи задарска полиција.
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