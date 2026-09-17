Лист ове биљке је прави магнет за новац: Обавезно га треба држати у новчанику

Аутор:АТВ редакција
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Новчаник није само мјесто за картице и новац - у бројним народним вјеровањима управо се њему приписује симболика финансијске среће и обиља.
Један од најпознатијих обичаја јесте да се у новчанику чува ловоров лист. Ловор је још од давнина симбол побједе, успјеха и благостања, па се временом појавило и вјеровање да може да послужи као својеврсни "магнет" за новац.
Према овом вјеровању, довољно је ставити један сув и неоштећен ловоров лист у преграду новчаника у којој држите новчанице. Важно је да се лист не мрви и да се повремено замијени новим.
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Али није само оно што стављате у новчаник важно. Према фенг шуију и различитим вјеровањима о привлачењу обиља, новчаник би требало да буде уредан. Стари рачуни, непотребни папирићи и ствари које се мјесецима гомилају у њему сматрају се симболом застоја.
Зато се савјетује да повремено избаците све што вам више није потребно, уредно сложите новчанице и тек тада додате ловоров лист.
(ЖенаБлиц)
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