Како најлакше уклонити мрље од кафе са одјеће?

Аутор:АТВ редакција
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Да бисте ефикасно уклонили мрље од кафе, не морате одмах да прибјегнете хемијским средствима.
Дио који је исфлекан потопите у хладно млијеко и оставите да одстоји неколико минута. Након тога, исперите га сапуном.
Дјелотворна је и смјеса од глицерина и једног жуманцета. Једноставно њоме истрљајте мјесто упрљано кафом, па све исперите млаком водом.
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Најједноставнији трик који имамо за вас укључује само киселу воду, и најбоље га је примјенити док је флека мокра. Киселом водом исперите флеку и она ће брзо нестати.
Ефикасна је и мјешавина алкохола и сирћета. Утрљајте је на мјесто гдје се кафа просула, оставите да одстоји неко вријеме, а затим исперите хладном водом, пише Магазин Новости.
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