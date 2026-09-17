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Како најлакше уклонити мрље од кафе са одјеће?

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17.09.2026 08:46

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Како најлакше уклонити мрље од кафе са одјеће?
Фото: Pexels

Да бисте ефикасно уклонили мрље од кафе, не морате одмах да прибјегнете хемијским средствима.

Дио који је исфлекан потопите у хладно млијеко и оставите да одстоји неколико минута. Након тога, исперите га сапуном.

Дјелотворна је и смјеса од глицерина и једног жуманцета. Једноставно њоме истрљајте мјесто упрљано кафом, па све исперите млаком водом.

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Најједноставнији трик који имамо за вас укључује само киселу воду, и најбоље га је примјенити док је флека мокра. Киселом водом исперите флеку и она ће брзо нестати.

Ефикасна је и мјешавина алкохола и сирћета. Утрљајте је на мјесто гдје се кафа просула, оставите да одстоји неко вријеме, а затим исперите хладном водом, пише Магазин Новости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кафа

прање веша

мрље од кафе

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