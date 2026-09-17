Еписког Кирило служи литургију поводом славе града Источно Сарајево: Присуствује и Синиша Каран

Аутор:АТВ редакција
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Поводом славе града Источно Сарајево, Светог Петра Дабробосанског, у храму који је посвећен овом светитељу у Источној Илиџи Свету архијерејску литургију служи Његово преосвештенство епископ буеносајрески и јужно-централноамерички Кирило.
Светој литургији присуствује и предсједник Републике Српске, Синиша Каран.
У Народном позоришту Источно Сарајево ће вечерас у 20.00 часова биће одржан концерт рок групе "Неверне бебе" - поклон Градске управе суграђанима поводом славе града.
У Културном центру Пале у петак, 18. септембра, у 19.00 часова биће одржано гусларско вече и промоција епске пјесме "Спомен-гробље на Сокоцу", чиме ће бити завршена традиционална манифестација "Дани Источног Сарајева" организована поводом Дана и славе града.
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