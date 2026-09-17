Logo

Еписког Кирило служи литургију поводом славе града Источно Сарајево: Присуствује и Синиша Каран

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 09:35

Коментари:

0
Храм Светог Петра Дабробосанског у Источној Илиџи.
Фото: АТВ

Поводом славе града Источно Сарајево, Светог Петра Дабробосанског, у храму који је посвећен овом светитељу у Источној Илиџи Свету архијерејску литургију служи Његово преосвештенство епископ буеносајрески и јужно-централноамерички Кирило.

Светој литургији присуствује и предсједник Републике Српске, Синиша Каран.

Синиша Каран
Синиша Каран
АТВ

У Народном позоришту Источно Сарајево ће вечерас у 20.00 часова биће одржан концерт рок групе "Неверне бебе" - поклон Градске управе суграђанима поводом славе града.

У Културном центру Пале у петак, 18. септембра, у 19.00 часова биће одржано гусларско вече и промоција епске пјесме "Спомен-гробље на Сокоцу", чиме ће бити завршена традиционална манифестација "Дани Источног Сарајева" организована поводом Дана и славе града.

Епископ Кирило
Епископ Кирило
АТВ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источно Сарајево

Источна Илиџа

Синиша Каран

Слава града

Свети Петар Дабробосански

Коментари (0)

Прочитајте више

Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Свијет

Кроз Ормуски мореуз прошла само три брода

2 ч

0
ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање”

Бања Лука

Васпитачи Станивуковићу: Хоћемо повећање плата, не политичке притиске

2 ч

2
Акција Кота

Хроника

Шесторка ухапшена у акцији "Кота" спроведена у ОЈТ Бањалука - ВИДЕО

2 ч

0
Руковање

Економија

Краљ намјештаја родом из Бањалуке преузима аустријског гиганта

2 ч

0

Више из рубрике

Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина

Градови и општине

Лукић за АТВ: Стање на мрежи на подручју Бијељине у много бољем стању него претходних година

2 ч

0
Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.

Градови и општине

Драма у граду у Српској: Дијете упало у шахт, спасавали га ватрогасци

4 ч

0
Пожар код Гацка

Градови и општине

Нови пожар код Гацка: Ватрогасци на терену

14 ч

0
Башевић: Станивуковић да покаже шта је урадио са милијарду и 270 милиона КМ за грађане Бањалуке

Градови и општине

Башевић: Станивуковић да покаже шта је урадио са милијарду и 270 милиона КМ за грађане Бањалуке

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима