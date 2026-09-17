Краљ намјештаја родом из Бањалуке преузима аустријског гиганта

Аутор:АТВ редакција
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Предузетник поријеклом из Босне и Херцеговине Ренато Радић, власник и оснивач Прима групе, направио је велики пословни искорак у Аустрији преузимањем традиционалног произвођача намјештаја АДА Мебелверке Холдинг АГ.
Радић преузима 100 посто аустријске компаније, која је ове године завршила у поступку санације након озбиљних финансијских проблема. Уласком новог власника требала би бити осигурана средства за наставак пословања и очување једног од познатијих аустријских брендова намјештаја.
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АДА има коријене који сежу све до 1900. године, када је у аустријском Ангеру покренута производња из које ће касније настати данашња компанија. За Радића, чија је породица почетком 1990-их из Бањалуке преселила у Хрватску, ово представља један од највећих пословних потеза откако је прије три деценије почео градити Прима групу.
АДА је у марту ове године ушла у поступак санације без властитог управљања. Финансијски проблеми били су посљедица вишегодишњег пада потражње на тржишту намјештаја, слабије станоградње те раста трошкова материјала, енергије и рада. Посебно тежак био је почетак ове године, када је пад наруџби износио између 20 и 25 посто у односу на исти период годину раније.
У поступку санације Холдинга пријављено је око 19,7 милиона евра потраживања, од чега је признато приближно 18,3 милиона евра. Повјериоци су почетком августа прихватили план према којем ће им бити исплаћено 20 посто признатих потраживања. Управо ту на сцену ступа Радић.
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Нови власник преузеће 100 одсто АДА Мебелверке Холдинга, осигурати исплату договорене квоте повјериоцима те у компанију унијети додатни капитал потребан за пословање и будуће инвестиције. Вриједност саме аквизиције није објављена.
Радић, према објављеним плановима, не намјерава угасити аустријски идентитет компаније. АДА би требала наставити пословати као самостална аустријска компанија, са сједиштем у Штајерској, властитим брендом, управом и продајом. Задржавају се и постојећи односи с купцима и партнерима, док ће постојеће наруџбе бити завршене, а раније преузете гаранцијске обавезе настављене.
Преузимањем су обухваћене и производне локације у Мађарској и Румунији, гдје се производња наставља. Много је неизвјеснија будућност производње у самој Аустрији. У Ангеру је тренутно остало свега десетак запослених, али нови власник разматра могућност поновног покретања производње на тој локацији.
АДА је прије финансијских проблема остваривала око 110 милиона евра годишњег прихода, а позната је по производњи тапацираног намјештаја, кревета и мадраца.
"БизнисИнфо.ба" је о Радићу писао прије неколико мјесеци, када је његова Прима група код Бјеловара отворила једну од технолошки најнапреднијих творница намјештаја у Хрватској.
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Радић вуче поријекло из Бањалуке, одакле се његова породица 1992. године преселила у Бјеловар. Породица се у то вријеме бавила сточарством, а велики заокрет догодио се 1995. године куповином бјеловарског погона компаније Експортдрво.
Тада је настала Прима Комерц, из које је током наредне три деценије израстао један од највећих система за производњу и продају намјештаја у овом дијелу Европе.
Прима група данас запошљава више од 2.000 људи, послује кроз производњу, малопродају и извоз, а присутна је и на тржишту Босне и Херцеговине. Радић је приликом преузимања АДА управо на властитом пословном путу засновао одлуку да сачува аустријску компанију.
Казао је да и сам долази из породичног бизниса који је 1995. почео у малој радионици те да због тога разумије вриједност имена какво је АДА и знања, заната и повјерења које је током деценија изграђено око тог бренда. Поручио је и да је његов задатак компанији сада донијети стабилност и капитал.
Аквизиција у Аустрији долази само неколико мјесеци након још једног великог Радићевог пословног потеза. Прима је ове године у Северину код Бјеловара отворила нову творницу плочастог намјештаја вриједну 20 милиона евра. Објекат има око 15.600 квадратних метара, а планирано је запошљавање 190 радника.
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Нова творница у једној смјени може произвести око 1.000 кухињских елемената или 400 клизних ормара. Сада Радић прави сљедећи велики корак – из компаније коју је његова породица почела градити након доласка из БиХ улази у власништво традиционалног аустријског произвођача чији коријени сежу више од једног вијека.
АДА би под новим власником требала задржати име и аустријско сједиште, док би повезивање с производним капацитетима и продајном мрежом Прима групе могло отворити потпуно ново поглавље за компанију која је прије само неколико мјесеци била суочена с неизвјесном будућношћу.
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