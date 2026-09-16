Велика компанија пред банкротом

Аутор:АТВ редакција
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Летонска авио-компанија ерБалтик у Њујорку је добровољно покренула поступак заштите од повјерилаца према Поглављу 11 америчког стечајног закона.
Компанија је објавила да овим потезом покушава да реструктурира нагомилане дугове и преживи кризу у сектору коју је изазвао рат у Ирану.
Због сукоба су цене авионског горива драстично порасле, што је довело до застоја у преговорима са повериоцима, пише "Ројтерс".
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ЕрБалтик је у саопштењу навео да је обезбиједио 350 милиона евра финансирања од групе зајмодаваца, у којој су Стратеџик Валју Партнерс, Барклејс, Хаyфин Капитал Менаџмент, Морган Стенли и Оуктри Капитал Менаџмент.
Тај новац требало би да подржи пословање током процеса реструктурирања. Извршни директор компаније Ерно Хилден изјавио је на конференцији за новинаре да каматна стопа на то финансирање износи око 12 одсто и да се чека одобрење суда.
"У наредним мјесецима разговараћемо са свим заинтересованим странама како бисмо договорили одрживе услове", рекао је Хилден.
Најавио је и да компанија планира да повећа годишњу добит за 44 милиона евра.
Судски поднесак открива да ће ерБалтик искористити стечајни поступак за отказивање или одлагање испорука из наруџбе вриједне 3,5 милијарди долара за 40 додатних Ербасових авиона. Компанија такође планира да одложи испоруку мотора компаније Прат енд Витни у вриједности од 106,7 милиона долара. Већ су ступили у контакт са Ербасом у вези са одлагањем испорука планираних након ове године. Компанија РТX, власник компаније Прат енд Витни, одбила је да коментарише ситуацију.
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ЕрБалтик је потврдио да ће се летови одвијати према плану током цијелог процеса под надзором суда. Очекују да ће поступак бити завршен до јуна наредне године.
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