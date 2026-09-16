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Јесенска мода доноси боје: Доста је било сивила, носе се луде комбинације

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16.09.2026 10:13

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Јесенска мода доноси боје: Доста је било сивила, носе се луде комбинације
Фото: Pexels

Након неколико сезона неутралних тонова, "квајет луксури" естетике и гардеробе која се ослањала на провјерене класике, јесен двјехиљаде двадесет шесте доноси нешто много занимљивије.

На пистама модних ревија заживјело је више волумена, израженијих силуета, богатих текстура и комада који не покушавају остати непримијећени. Укратко, јесенска мода ове године има знатно више карактера.

Носе се – боје!

Највидљивији знак те промјене ипак су боје. Јесен не долази само у палети смеђе, сиве и беж, него отвара простор љубичастој, наранџастој, сенф-жутој, маслинастој, црвеној и другим интензивним нијансама. Но занимљивије од самих боја је начин на који их дизајнери комбинују. Јарке нијансе више нису тек детаљ којим ће се разбити неутралан изглед, сада се међусобно сусрећу у комбинацијама које на први поглед можда не бисмо спојили.

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Одличан примјер су "Миу Миу" и "Тори Бурч", која је топлу сенф нијансу комбиновала с интензивном наранџастом. Управо је у томе кључ овог тренда – не постоји једна главна боја сезоне, него цијела палета која постаје занимљива тек када се одважимо изаћи из очекиваних оквира. Љубичаста уз смеђу, наранџаста уз маслинасту, црвена уз ружичасту или сенф уз плаву – што је комбинација неочекиванија, то боље функционише.

Занимљиво је да овај заокрет није почео с доласком јесени. Већ у прољетним и љетним колекцијама дизајнери су почели озбиљније експериментисати са колор-блокингом и комбинацијама које су се намјерно удаљавале од класичног усклађивања боја.

Како да носите овај тренд?

Не морате притом одједном претворити цијели ормар у експлозију боја. Ако је ваша гардероба углавном неутрална, довољно је почети једним комадом – капутом, плетенином, панталонама или торбом. За оне храбрије, монохроматски изглед у интензивној нијанси може изгледати софистицираније од комбиновања неколико трендова одједном.

Зато ове јесени није толико занимљиво питање коју ћемо боју носити, него с којом ћемо је бојом спојити. Црвена и љубичаста, наранџаста и маслинаста, сенф и плава колор-блокинг више није само начин да стајлинг буде другачији, него један од начина на који мода показује да се одмиче од сигурних и предвидљивих комбинација, пише Стори.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јесен

мода

Трендови за јесен

Одјећа

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