3 модне грешке које не смијете направити ове јесени: Додају и килограме и године

Аутор:АТВ редакција
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Избјегните три модне грешке ове јесени које додају килограме и године. Сазнајте како правилно комбиновати комаде за савршену силуету.
Широко на широко и превише слојева могу визуелно да прошире фигуру, па је важно да се волумен балансира ужим или уреднијим комадима. Превише тамних и тешких јесењих комада од главе до пете може да дјелује застарјело и додатно отежа силуету, због чега су бољи избор топлији тонови и различите текстуре.
Јесен је идеално вријеме за моду – враћају се сакои, капути, плетиво, чизме и слојевито облачење, али се управо у томе крије замка. Погрешан крој или неколико тешких комада наслаганих један преко другог могу визуелно да прошире фигуру и учине да читава комбинација изгледа застарјело. Трендови за јесен 2026. године заправо иду у супротном смјеру: чак и када су комади предимензионирани, кључ је у балансу пропорција и јасно дефинисаној силуети.
Предимензионирани (oversized) сакои, широке панталоне, волуминозни капути и предимензионирано плетиво међу најактуелнијим су комадима, али проблем настаје када их обучете све одједном. Фигура тада може да изгуби облик, а неколико додатних центиметара тканине визуелно се претвара у „килограме“.
Ако носите веома широке панталоне, горњи дио нека буде ужи или бар дјелимично увучен у појас. Уз велики џемпер бирајте равнију или ужу доњу силуету, док предимензионирани сако можете „смирити“ једноставном мајицом или танком ролком. Циљ није избјегавати волумен, већ направити контраст који ће сачувати пропорције тијела.
Црна јесте елегантна, али јесења комбинација састављена од тешког црног капута, црних панталона, гломазних чизама и тамног џемпера може да дјелује много „теже“ него што очекујемо. Монохроматско облачење може визуелно да издужи фигуру, али су тада текстура, крој и детаљи пресудни.
Умјесто да се потпуно „затворите“ у тамне комаде, унесите чоколаднобраон, бордо, крем или неки други тон и комбинујте различите текстуре. Актуелни јесењи улични стил управо показује колико софистицирано могу да изгледају тоналне комбинације браон, бордо и црне боје када се пажљиво слажу.
Кошуља, преко ње џемпер, затим широки сако, шал и на крају велики капут – сваки комад засебно може бити одличан, али заједно могу додати непотребан волумен.
Слојевитост је један од главных праваца ове јесени, али модне писте показују да слојеви треба да буду промишљени, а не само наслагани. Бирајте тање материјале ближе тијелу, оставите један доминантан волуминозан комад и покушајте да на неки начин нагласите вертикалну линију или струк. Тако ће одећа радити за вашу фигуру, умјесто да је потпуно сакрије, преноси Стил.
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