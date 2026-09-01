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Модели фармерки који ће бити у тренду ове јесени

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01.09.2026 10:57

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Teksas hlače
Фото: Pexel/Kaboompics

Када је ријеч о тексасу, јесен 2026. доноси занимљив наставак модних трендова које смо пратили прошле сезоне. Тамне, дубоке индиго нијансе остају у фокусу, док силуете настављају постепено да се сужавају и удаљавају од изразито багги кројева.

Инспирацију поново проналазимо у елегантном минимализму деведесетих, па у први план долазе једноставни кројеви, чисте линије и фармерке које заиста могу да се уклопе уз апсолутно све.

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Потпуно тамни тексас

Да, тамни тексас ни ове јесени не силази са модне сцене. Дубоке индиго нијансе, које на први поглед могу дјеловати готово црно, један су од кључних деним трендова нове сезоне, а посебно добро изгледају на нешто ужим и структуриранијим силуетама које се враћају у моду.

Raw i selvedge деним тренд, о ком се писало прошле године, такође остаје актуелан, а ако се двоумите око модела, одаберите једноставан, раван крој који никада не излази из моде.

90's Cigarette Slim

Док се скинни фармерке полако враћају у модне разговоре, многе и даље нису спремне да поново ускоче у моделе какве смо носиле 2016. године. Управо зато се као много носивија алтернатива намећу цигаретте фармерке – крој који прати линију струка и бокова, али се од кољена према чланку спушта равно, остављајући нешто више простора и стварајући елегантан изглед.

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Bootcut фармерке

Bootcut фармерке и фларе модели прије неколико година доживјели су праву ренесансу, али чини се да никада нису у потпуности доспјели у центар пажње – главну ријеч ипак је водио потпуно широки, лоосе тексас. Ипак, ове јесени управо би они могли да постану кључна силуета.

Повратак нешто ужих кројева већ неко вријеме најављује промјену правца у свијету тексаса, а боотцут се савршено уклапа у ту причу. Ужи у предјелу бокова и бутина, а благо проширен од кољена наниже, овај крој доноси потпуно другачије пропорције од баггy модела на које смо навикли посљедњих сезона.

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Иако су инспирисане седамдесетим годинама, нове верзије не дјелују превише ретро – уз једноставну мајицу, плетенину, кожну јакну или сако лако се уклапају у савремене јесење комбинације. Посебну пажњу привлачиће модели од тамнијег тексаса и они са нешто дужим ногавицама, који визуелно издужују силуету.

(Суержена)

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Тагови :

мода

Јесен

Фармерке

тренд

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