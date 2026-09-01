Модели фармерки који ће бити у тренду ове јесени

Аутор:АТВ редакција
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Када је ријеч о тексасу, јесен 2026. доноси занимљив наставак модних трендова које смо пратили прошле сезоне. Тамне, дубоке индиго нијансе остају у фокусу, док силуете настављају постепено да се сужавају и удаљавају од изразито багги кројева.
Инспирацију поново проналазимо у елегантном минимализму деведесетих, па у први план долазе једноставни кројеви, чисте линије и фармерке које заиста могу да се уклопе уз апсолутно све.
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Да, тамни тексас ни ове јесени не силази са модне сцене. Дубоке индиго нијансе, које на први поглед могу дјеловати готово црно, један су од кључних деним трендова нове сезоне, а посебно добро изгледају на нешто ужим и структуриранијим силуетама које се враћају у моду.
Raw i selvedge деним тренд, о ком се писало прошле године, такође остаје актуелан, а ако се двоумите око модела, одаберите једноставан, раван крој који никада не излази из моде.
Док се скинни фармерке полако враћају у модне разговоре, многе и даље нису спремне да поново ускоче у моделе какве смо носиле 2016. године. Управо зато се као много носивија алтернатива намећу цигаретте фармерке – крој који прати линију струка и бокова, али се од кољена према чланку спушта равно, остављајући нешто више простора и стварајући елегантан изглед.
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Bootcut фармерке и фларе модели прије неколико година доживјели су праву ренесансу, али чини се да никада нису у потпуности доспјели у центар пажње – главну ријеч ипак је водио потпуно широки, лоосе тексас. Ипак, ове јесени управо би они могли да постану кључна силуета.
Повратак нешто ужих кројева већ неко вријеме најављује промјену правца у свијету тексаса, а боотцут се савршено уклапа у ту причу. Ужи у предјелу бокова и бутина, а благо проширен од кољена наниже, овај крој доноси потпуно другачије пропорције од баггy модела на које смо навикли посљедњих сезона.
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Иако су инспирисане седамдесетим годинама, нове верзије не дјелују превише ретро – уз једноставну мајицу, плетенину, кожну јакну или сако лако се уклапају у савремене јесење комбинације. Посебну пажњу привлачиће модели од тамнијег тексаса и они са нешто дужим ногавицама, који визуелно издужују силуету.
(Суержена)
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