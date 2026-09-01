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Останите без даха због болести или оставите цигарете: 10 корака који спашавају плућа

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01.09.2026 10:15

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Останите без даха због болести или оставите цигарете: 10 корака који спашавају плућа
Фото: pexels/Irina Iriser

Престанак пушења је најважнија ствар коју можете урадити за своје тијело уколико патите од ХОБП-а (хроничне опструктивне болести плућа).

Иако је борба са зависношћу изузетно тешка, остављање цигарета представља најефикаснији метод за успоравање ове болести и спречавање даљих оштећења плућног ткива.

Кључни кораци за побједу над дуванским димом:

1. Едукујте се

Џорџ Вашингтон Карвер рекао је да је едукација кључ којим се откључавају врата слободе. Разумијевање ризика које пушење носи са собом, посебно уз већ присутну дијагнозу ХОБП-а, може послужити као снажан мотиватор. Разговор са љекаром и детаљно информисање о посљедицама пружају неопходну менталну снагу за прекидање лоше навике.

2. Будите увјерени да је могуће

Поред знања, кључно је и самопоуздање. Статистика показује да је више од половине одраслих који су покушали да оставе цигарете у томе и успјело. Вјера у сопствену способност да се побиједи никотинска зависност чини пола пута до коначног успјеха.

3. Запишите разлоге за престанак

Једноставна жеља често није довољна када наступи никотинска криза. Због тога се препоручује записивање конкретних разлога, попут заштите породице од пасивног пушења или спречавања даљег уништавања плућа. Ове поруке треба држати на видном мјесту и читати их свакодневно.

4. Користите више метода

Истраживања показују да комбиновање више различитих метода даје најбоље резултате. На располагању су бројне опције, од никотинских замјена и љекова на рецепт, до акупунктуре, савјетовалишта и биљних препарата.

5. Изградите систем подршке

Борба је знатно лакша када се не води у самоћи. Изградња система подршке који чине чланови породице, пријатељи и здравствени радници значајно повећава шансе за успјех.

6. Урадите свој домаћи задатак

Детаљно истражите све доступне производе на тржишту и консултујте се са љекаром о предностима сваке методе. Познавање свих могућности знатно олакшава процес одвикавања.

7. Немојте престати нагло

Важно је напоменути да нагло престајање ријетко даје дугорочне резултате — чак 95 одсто људи који одједном престану да уносе никотин брзо поклекне. Постепено смиривање симптома кризе уз одговарајуће медицинске замјене пружа много већу стабилност.

8. Научите да се носите са стресом

С обзиром на то да многи користе цигарете као средство за ублажавање стреса, важно је пронаћи здраве алтернативе попут слушања музике, медитације или читања књига.

9. Избјегавајте познате окидаче

Избјегавање ситуација и навика које подстичу жељу за пушењем попут испијања кафе или алкохола знатно помаже у контроли нагона за цигаретом.

10. Немојте бити престроги према себи

Уколико и дође до повременог попуштања, најважније је не одустајати, већ сваку кризу искористити као лекцију за сљедећи и коначни покушај, преноси Стетоскоп.преноси Стетоскоп.

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Тагови :

цигарете

Никотинска зависност

Здравље плућа

Престанак пушења

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