Logo

Убудуће бесплатно преко Павловића моста

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.09.2026 10:55

Коментари:

0
Убудуће бесплатно преко Павловића моста
Фото: AMS

На граничном прелазу Павловића мост код Бадовинаца послије 30 година је истекла концесија и од данас се више не наплаћује прелаз преко моста на Дрини.

Концесионар компанија “Дрина Ривер Бриџ” је 30 година имала право на наплату мостарине и законску обавезу одржавања и надзора безбједности моста, а након завршетка концесије власништво и право управљања је преузела држава Србија.

Орлови кошарка Србија

Кошарка

Шта је сада потребно Србији да се пласира на Свјетско првенство

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је 21. августа током посјете Богатићу да ће до 1. септембра бити завршена концесија за Павловића мост, који спаја Семберију са Мачвом и најавио да ће тај гранични прелаз између Србије и Републике Српске бити бесплатан за све грађане.

"Имам једну добру вијест за све у Шапцу, Лозници и свуда, у Мачви и јужном Срему – до 1. септембра се завршава концесија за Павловића мост или Павловића ћуприју, како хоћете, од тада он постаје наше власништво, и од тада не плаћате никакав прелаз. За све грађане је бесплатан прелаз између Србије и Републике Српске", рекао је Вучић током обиласка радова на брзој саобраћајници Слепчевић-Бадовинци код Богатића.

Љубиша Ћосић

Република Српска

Ћосић: Срби се никада неће одрећи оних који су симбол Републике Српске

Концесија је потписана 1996. године са компанијом “Дрина ривер бриџ” и њеним власником Слободаном Павловићем, привредником из села Попови код Бијељине, који је и изградио мост, преноси "РТС".

Уговор је обухватао изградњу моста, наплату путарине, одржавање и бригу о безбједности објекта. До изградње Павловића моста, Дрина се на том мјесту прелазила скелом.

Акција Урбан

Хроника

Ухваћен на дјелу: МУП Српске хапсио због примања мита, новац био у коверти

Завршетак изградње био је важан догађај за становнике са обје обале, а посебно за мјештане Бадовинаца. Они на другој обали Дрине имају више од 3.000 хектара обрадивих површина које катастарски припадају општини Богатић, па су свакодневно прелазили преко моста. Власници земљишта који су до својих посједа одлазили тракторима били су ослобођени плаћања таксе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Павловића мост

Коментари (0)

Више из рубрике

Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Република Српска

Ћосић: Срби се никада неће одрећи оних који су симбол Републике Српске

55 мин

1
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Отварање Канцеларије за међународну сарадњу - право Српске да говори својим гласом

1 ч

6
Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Недопустив притисак ЕУ на превознике

1 ч

2
Предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран ученицима и просвјетним радницима честитао почетак нове школске године

4 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

11

31

Тадић: Мржња политичког Сарајева према Србима и Српској је за лијечење

11

26

Град у Српској даје једнократну помоћ пензионерима

11

18

Новак Ђоковић се наљутио на оца Срђана због једне реченице

11

18

Правда након 30 година: Бивши шеф банде проглашен кривим за убиство Тупака

11

13

Лагала да њен син има рак, па прикупила 358.000 евра донација: И дјечак вјеровао да је болестан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима