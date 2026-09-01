Убудуће бесплатно преко Павловића моста

На граничном прелазу Павловића мост код Бадовинаца послије 30 година је истекла концесија и од данас се више не наплаћује прелаз преко моста на Дрини.

Концесионар компанија “Дрина Ривер Бриџ” је 30 година имала право на наплату мостарине и законску обавезу одржавања и надзора безбједности моста, а након завршетка концесије власништво и право управљања је преузела држава Србија.

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Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је 21. августа током посјете Богатићу да ће до 1. септембра бити завршена концесија за Павловића мост, који спаја Семберију са Мачвом и најавио да ће тај гранични прелаз између Србије и Републике Српске бити бесплатан за све грађане.

"Имам једну добру вијест за све у Шапцу, Лозници и свуда, у Мачви и јужном Срему – до 1. септембра се завршава концесија за Павловића мост или Павловића ћуприју, како хоћете, од тада он постаје наше власништво, и од тада не плаћате никакав прелаз. За све грађане је бесплатан прелаз између Србије и Републике Српске", рекао је Вучић током обиласка радова на брзој саобраћајници Слепчевић-Бадовинци код Богатића.

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Концесија је потписана 1996. године са компанијом “Дрина ривер бриџ” и њеним власником Слободаном Павловићем, привредником из села Попови код Бијељине, који је и изградио мост, преноси "РТС".

Уговор је обухватао изградњу моста, наплату путарине, одржавање и бригу о безбједности објекта. До изградње Павловића моста, Дрина се на том мјесту прелазила скелом.

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Завршетак изградње био је важан догађај за становнике са обје обале, а посебно за мјештане Бадовинаца. Они на другој обали Дрине имају више од 3.000 хектара обрадивих површина које катастарски припадају општини Богатић, па су свакодневно прелазили преко моста. Власници земљишта који су до својих посједа одлазили тракторима били су ослобођени плаћања таксе.