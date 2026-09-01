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Правда након 30 година: Бивши шеф банде проглашен кривим за убиство Тупака

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01.09.2026 11:18

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Тупак Шакур
Фото: Screenshot/Youtube

Некадашњи вођа банде Дуане "Keffe Д" Давис проглашен је кривим за организовање убиства хип-хоп легенде Тупака Шакура. О

Ово је прва осуђујућа пресуда у случају који је скоро три деценије важио за један од најпознатијих нерасвијетљених злочина у Америци. Порота у Лас Вегасу прогласила је 63-годишњег Дејвиса кривим по једној тачки оптужнице за убиство смртоносним оружјем.

Шакур је убијен у пуцњави из возила у покрету 7. септембра 1996. године на врхунцу своје каријере, када је имао само 25 година. Током каријере и постхумно продао је више од 75 милиона албума широм свијета.

Освета због сукоба у Лас Вегасу

Тужиоци су током суђења доказали да Дејвис, некадашњи вођа уличне банде Саит Сајд Комптон Крипс, иако није лично повукао обарач, сноси потпуну одговорност јер је наредио напад и набавио оружје из којег је његов сестрић Орландо Андерсон пуцао.

Напад је био планирана освета након што су се Андерсон, Тупак и реперова пратња сукобили у једном локалу у Лас Вегасу свега неколико сати раније. Злочин се одиграо у контексту дубоког ривалства између реперских сцена Источне и Западне обале, као и оружаног сукоба банди Блоодс и Крипс.

Властите изјаве га коштале слободе

Кључни докази на суђењу биле су управо властите изјаве оптуженог. Дејвис је у више наврата јавно признао да се налазио у бијелом Кадилаку из којег је пуцано на Шакура. Детаље о својој улози првобитно је открио полицији током тајног разговора 2008. године у склопу истраге о убиству репера Ноториус Б.И.Г.-ја, а све је детаљно описао и у својим мемоарима "Комптон Стрит Легенд" из 2019. године.

Иако је са тужилаштвом раније имао споразум који га је штитио од кривичног гоњења на основу полицијског интервјуа, његово касније јавно хвалисање у књизи, подкастима и документарцима поништило је тај договор, па су изјаве употребљене против њега на суду.

tupak sukar

Сцена

Суђење за убиство Тупака Шакура: Ово ће се користити као доказни материјал

"Он је био тај који је доносио одлуке. Када вођа банде сједи на сувозачевом мјесту у тренутку када се пуца, нема никакве сумње да је он одговоран", навео је тужилац Бину Палал у завршној ријечи.

Сузе у судници и најава жалбе

Адвокатски тим одбране покушао је да увјери пороту да су Дејвисове тврдње биле чиста фикција и преувеличавање осмишљено како би се продала књига и зарадио новац, тврдећи да конкретних материјалних доказа нема. Порота је ипак одбацила те тврдње и донијела осуђујућу пресуду само неколико сати након што јој је предмет предат на разматрање.

Одлуку суда Дејвис је саслушао без видљивих емоција, док су чланови Шакурове породице у судници плакали и грлили тужиоце. Испред зграде суда, фанови и поштоваоци славног репера са сузама и повицима поздравили су пресуду.

Прије него што је напустио судницу, Дејвис се обратио суткињи окружног суда Карли Кирни са захтјевом да му се врате личне ствари, укључујући телефон, те најавио да ће поднијети жалбу на пресуду. Суткиња је изрицање висине казне заказала за 13. октобар, преноси Кликс.ба.

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Тагови :

Тупак Шакур

Убиство Тупака Шакура

Суђење

пресуда

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