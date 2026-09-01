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Лагала да њен син има рак, па прикупила 358.000 евра донација: И дјечак вјеровао да је болестан

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01.09.2026 11:13

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Пацијент лежи у кревету у болничкој спаваћици, са прикљученом инфузијом.
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Неименована жена је тврдила да њен син болује од рака и на основу те приче прикупила 358.000 евра донација. Она је пред Покрајинским судом у Гисену признала дјела која јој се стављају на терет.

“Сва дјела се признају без икаквих ограничења. То се односи и на чињенично стање и на висину појединачно наведених износа“, рекао је њен бранилац.

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Све је почело након прегледа

Говорећи пред судом, бранилац је додао да његов клијент за сада неће одговарати на питања, али да жали због онога што се догодило, преноси Спиегел.

Тужилаштво терети 42-годишњу жену за 13 случајева преваре из користољубља, као и за два случаја фалсификовања исправа.

Према оптужници, дјела су почињена у периоду од септембра 2021. до октобра 2024. године.

Према оптужници, дијете је у вријеме наводних кривичних дјела имало између пет и осам година. Током дерматолошког прегледа утврђен је налаз који се, међутим, показао као уредан и није захтјевао медицинско лијечење.

Жена је са сином наводно отпутовала и у једну клинику у Швајцарској, где су лекари дошли до истог закључка.

Након тога је, према наводима оптужнице, почела да измишља причу о болести свог сина.

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Како се наводи у оптужници, жена је тврдила да дјечак болује од малигног меланома коже и да му је хитно потребно скупо и ријетко лијечење у Сједињеним Државама.

"Тада је конструкција лажи разоткривена"

Исту причу, према оптужници, износила је пред породицом, али и у медијима и на интернет платформама.

Позиви за помоћ изазвали су саосјећање и велико интересовање, рекао је тужилац. Грађани и непрофитне организације наводно су донирали и по неколико десетина хиљада евра како би помогли дјетету.

Према ријечима тужиоца, чак је и сам дјечак вјеровао да болује од рака.

Случај је откривен када је његова љекарка путем друштвених мрежа сазнала за позиве за прикупљање новца и обратила се надлежним службама.

“Тада је конструкција лажи разоткривена“, рекао је тужилац.

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Дијете је потом стављено под заштиту надлежних служби.

Иако је жена признала дјела која јој се стављају на терет, судски поступак би требало да буде настављен извођењем доказа. Предвиђено је, између осталог, саслушање више од 20 свједока.

(Телеграф.рс)

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донација

Рак

Болест

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