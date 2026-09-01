Logo

Познат идентитет мајке и кћерке које су преминуле на љетовању: Биће сахрањене заједно

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.09.2026 10:30

Коментари:

0
Ружа
Фото: pexels/Karin S

Познат је идентитет мајке и кћерке из Сарајева које су преминуле током одмора у Добрим Водама у Црној Гори. Ријеч је о Шејли Велија (45) и њеној кћерки Џејни Велија (22), потврђено је објављивањем њихових смртовница.

Према информацијама Црне-Хронике, Шејла Велија била је власница угоститељског објекта “Дерби” на Алипашином Пољу, док јој је кћерка Џејна помагала и радила у објекту.

Камен глади

Свијет

И ви ћете плакати: Поново се појавило злогласно камење глади

Мајка и кћерка преминуле у петак, 28. аугуста 2026. године.

Како је наведено на смртовницама, сахрана Шејли и Џејни Велија биће обављена у сриједу, 2. септембра 2026. године, у 11 сати на Градском гробљу Влаково.

Подсјећамо, велика породична трагедија потресла је Сарајево, а посебно насеље Алипашино Поље, након што је стигла вијест да су мајка и кћерка преминуле током заједничког одмора у Црној Гори.

илу-цигарете-07102025

Здравље

Останите без даха због болести или оставите цигарете: 10 корака који спашавају плућа

Према информацијама, прво је преминула Џејна, а приближно сат времена касније и њена мајка Шејла.

Тачан узрок њихове смрти још није званично утврђен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добра Вода

Црна Гора

мајка

кћерка

смртни случај

срчани застој

Коментари (0)

Више из рубрике

Марко Симић, ухапшен у акцији ”Нишан 3” са 5,5 килограма марихуане

Хроника

Бањалучанину година затвора за шверц 5,5 килограма марихуане, суд прихватио споразум

1 ч

0
Покушај крађе аута

Хроника

Покушао украсти ауто, камере снимиле лопова из БиХ

2 ч

0
Обрачун због тендера за храну дјеци: Пријетње, бомбе и борба за посао од 170.000 КМ

Хроника

Обрачун због тендера за храну дјеци: Пријетње, бомбе и борба за посао од 170.000 КМ

13 ч

0
Велика трагедија у Црној Гори: Мајка и кћерка из БиХ преминуле у сат времена

Хроника

Велика трагедија у Црној Гори: Мајка и кћерка из БиХ преминуле у сат времена

14 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

31

Тадић: Мржња политичког Сарајева према Србима и Српској је за лијечење

11

26

Град у Српској даје једнократну помоћ пензионерима

11

18

Новак Ђоковић се наљутио на оца Срђана због једне реченице

11

18

Правда након 30 година: Бивши шеф банде проглашен кривим за убиство Тупака

11

13

Лагала да њен син има рак, па прикупила 358.000 евра донација: И дјечак вјеровао да је болестан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима