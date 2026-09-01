Познат идентитет мајке и кћерке које су преминуле на љетовању: Биће сахрањене заједно

Аутор:АТВ редакција
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Познат је идентитет мајке и кћерке из Сарајева које су преминуле током одмора у Добрим Водама у Црној Гори. Ријеч је о Шејли Велија (45) и њеној кћерки Џејни Велија (22), потврђено је објављивањем њихових смртовница.
Према информацијама Црне-Хронике, Шејла Велија била је власница угоститељског објекта “Дерби” на Алипашином Пољу, док јој је кћерка Џејна помагала и радила у објекту.
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Мајка и кћерка преминуле у петак, 28. аугуста 2026. године.
Како је наведено на смртовницама, сахрана Шејли и Џејни Велија биће обављена у сриједу, 2. септембра 2026. године, у 11 сати на Градском гробљу Влаково.
Подсјећамо, велика породична трагедија потресла је Сарајево, а посебно насеље Алипашино Поље, након што је стигла вијест да су мајка и кћерка преминуле током заједничког одмора у Црној Гори.
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Према информацијама, прво је преминула Џејна, а приближно сат времена касније и њена мајка Шејла.
Тачан узрок њихове смрти још није званично утврђен.
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