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Бањалучанину година затвора за шверц 5,5 килограма марихуане, суд прихватио споразум

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01.09.2026 09:38

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Марко Симић, ухапшен у акцији ”Нишан 3” са 5,5 килограма марихуане
Фото: АТВ

Марко Симић (32) из Бањалуке склопио је споразум о признању кривице којим је предвиђено да му се изрекне казна од годину дана затвора због шверца 5,5 килограма марихуане.

Споразум, који је Симић закључио са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци, јутрос је прихватио Основни суд у Бањалуци. Пресуда ће накнадно бити објављена.

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Осим казне затвора споразумом је предвиђено да се Симићу изрекне и новчана казна, као и трајно одузимање аутомобила ”БМW 5”, који је кориштен за шверц наркотика.

Подсјетимо Симић је оптужен да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом. Радило се о шверцу марихуане који је откривен 30. септембра у оквиру полицијске акције ”Нишан 3”. Наиме, полиција је тада покушала да заустави Симића у аутомобилу ”BMW 5”, али се он дао у бјекство. Возилом је сишао на ливаду, гдје је сустигнут и ухапшен. У претресу возила и куће пронађено је 5,5 килограма марихуане. Цијели случај обиљежио је и велики правосудни скандал будући да је Симић, због штрајка адвоката, завршио на слободи, умјесто у притвору.

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Иначе, Марко је син некадашњег савјетника директора Полиције Републике Српске Драгана Симића. Они су заједно ухапшени, а потом и оптужени за напад на полицајце који се догодио 6. октобра 2025. године у улици Николе Пашића у Бањалуци. Полицајци су тада у аутомобилу зауставили Марка и намјеравали су га тестирати на дрогу, када су на мјесто догађаја стигли Драган и Марков млађи брат Милош. Дошло је до сукоба у којем су повријеђени полицајци С.К. и Ј.Г. Симићу и синовима оптужницом је на терет стављено кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

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Тагови :

Марко Симић

Дрога

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