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Обрачун због тендера за храну дјеци: Пријетње, бомбе и борба за посао од 170.000 КМ

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 22:31

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Обрачун због тендера за храну дјеци: Пријетње, бомбе и борба за посао од 170.000 КМ
Фото: Youtube / Avaz

Пријетње, бомбе и на крају хапшење у акцији "Кетерин". Све због тендера од 170.000 за доставу хране у Основну школу Ковачићи.

Детаљи случаја наведени су у приједлогу Тужилаштва КС за одређивање притвора осумњиченима ухапшеним у акцији „Кетеринг“.

Према наводима Тужилаштва, М. М. и Адмир Арнаутовић Шмрк сумњиче се да су у периоду од средине јануара до почетка марта 2026. године покушали да присиле директора компаније „МБА центар Слатко и Слано“ А. К. да одустане од тендера за доставу хране Основној школи „Ковачићи“.

Компанија коју представља А. К. на тендеру је изабрана као најповољнији понуђач.

Акција Кетеринг

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Како се наводи у тужилачким документима, спор је почео још током поступка јавне набавке, када су према А. К. упућиване поруке и захтјеви да одустане од посла и уговор препусти конкурентској фирми.

Након што до тога није дошло, А. К. је, према наводима из приједлога за притвор, случај пријавио МУП-у Кантона Сарајево.

Тужилаштво тврди да су након тога услиједили озбиљнији облици притиска.

Акција Кетеринг

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У јануару су у два наврата код пословница компаније „Слатко и Слано“ пронађене, односно активиране експлозивне направе. У првом случају није дошло до експлозије, док је у другом причињена материјална штета на објекту, сазнаје Истрага.

Према тврдњама Тужилаштва, ови догађаји били су повезани са спором око тендера, а у њихово организовање наводно је било укључено више особа.

Међу доказима на које се Тужилаштво позива налазе се и поруке, као и телефонски и аудио-разговори забиљежени током посебних истражних радњи.

Акција Кетеринг

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У једној од порука коју је А. К. добио почетком марта, напади су, како се наводи, доведени у везу са „отимањем послова“, уз најаву да би притисци могли бити настављени.

Тужилаштво КС сумњичи М. М., Адмира Арнаутовића Шмрка, Х. Х. и Е. Х. за кривична дјела која се, између осталог, односе на изнуду, изазивање опште опасности и припремање кривичног дјела.

Општински суд у Сарајеву осумњиченима је одредио једномјесечни притвор.

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Све наведене тврдње представљају наводе Тужилаштва из досадашње фазе поступка, а кривична одговорност осумњичених није правоснажно утврђена.

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Тагови :

Акција Кетеринг

Адмир Арнаутовић Шмрк

хапшење

тендер

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