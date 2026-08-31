Велика трагедија у Црној Гори: Мајка и кћерка из БиХ преминуле у сат времена

Аутор:АТВ редакција
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Мајка и кћерка из Сарајева преминуле су током одмора у Добрим Водама у Црној Гори.
Према информацијама "Аваза" из Црне Горе, прво је преминула кћерка, а након сат времена и њена мајка. Како сазнајемо, у овом случају нема елемената кривичног дјела.
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Извори "Аваза" из Црне Горе су казали да се обдуцент прелиминарно изјаснио да се ради о срчаном застоју и код кћерке и код мајке.
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