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Велика трагедија у Црној Гори: Мајка и кћерка из БиХ преминуле у сат времена

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 20:50

Коментари:

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Велика трагедија у Црној Гори: Мајка и кћерка из БиХ преминуле у сат времена
Фото: Pexel/Julien Goettelmann

Мајка и кћерка из Сарајева преминуле су током одмора у Добрим Водама у Црној Гори.

Према информацијама "Аваза" из Црне Горе, прво је преминула кћерка, а након сат времена и њена мајка. Како сазнајемо, у овом случају нема елемената кривичног д‌јела.

Михаил Шабунин

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Извори "Аваза" из Црне Горе су казали да се обдуцент прелиминарно изјаснио да се ради о срчаном застоју и код кћерке и код мајке.

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Подијели:

Тагови :

смртни случај

мајка

кћерка

Црна Гора

срчани застој

Добра Вода

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