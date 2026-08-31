Милица Дабовић раскинула са кумом Дарка Лазића! Упознали се преко Онлифенса

Аутор:АТВ редакција
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Бивша кошаркашица и освајачица златних медаља, а сада Онлифенс звијезда, Милица Дабовић, огласила се на мрежама шок објавом и тако покренула шушкања да је раскинула везу са кумом Дарка Лазића, Миланом!
Милан, кум пјевача Дарка Лазића, освојио је срце бивше шампионке у кошарци, Милице Дабовић, а она је неретко у својим оглашавањима истицала колико јој је заправо лијепо са њим.
Ипак, њено ново оглашавање на мрежама многима је унијело сумњу да је дошао крај њиховом односу.
- Не враћај се бившим љубавима - пише на њеном првом Инстаграм сторију, док је на сљедећем објавила:
- Е мој нарцису и ти ћеш да увенеш - писало је на фотографији, а посљедња је подигла велику буру у јавности:
- Овдје ће те прије осудити што си се развела, него питати шта си све морала да трпиш прије него што си отишла - писало је у објави.
На статусу на мрежи Воцап, она је подијелила фотографију са сином, па је тако текстом додатно потврдила наводе да је дошло до пуцања тикве.
- Од кад сам кренула да идем у цркву, схватила сам да ми нисмо једно за друго и да сам четири године бацила у воду. Некоме просто нема помоћи - написала је она на статусу на апликацији Воцап.
Подсјетимо, прије четири мјесеца, Милица Дабовић је гостовала у емисији "Магазин Ин", код водитељке Сање Маринковић, те је том приликом говорила о упознавању са Миланом.
- Упознала сам га на Онлифенсу. Био је прави каваљер, човјек који ме је оборио с ногу. Можда ћу ја бити прва која ће се удати са Онлифенса, бићете позвани. Ово је стварно љубав - рекла је Милица Дабовић.
Сцена
Миличине ријечи отопиће и најхладнија срца: “Боли ме празна породична кућа, више нема ко да ме дочека”
- Урадио је супер фору, знао је да до мене неће доћи преко друштвених мрежа. Он се претплатио тамо и почео је да "типује". Он је цијела три дана провео да "типује", ништа не тражи... И наравно да западне за око неко ко од јутра до мрака "типује". Никада није приговорио, био је велики џентлмен. Јесте, пар хиљада, сигурно. Ја сам рекла: "Престани, мене је блам, ја ти ништа нисам дала за узврат". Било ми је непријатно, он је рекао: "Од тебе не желим ништа, ево ти мој број телефона, па ако желиш, ти се јави" - додала је она.
Подсјетимо, прије годину дана, главна вијест у домаћим медијима била је и раскид овог љубавног пара. Наиме, Милица и Милан Цветиновић, који је уједно и кум познатом пјевачу Дарку Лазићу, обновили су романсу послије раскида.
Иако су у прошлости више пута прекидали везу, Милица је на друштвеним мрежама подијелила фотографију на којој позира са Миланом у љубавном тренутку - грли га и љуби, док он уз осмијех позира.
Милица је једном приликом боравила у Америци код њега, гдје је провела празнике, а онда шокирала све објавом на Инстаграму. Тад је навела да је фрапирана са каквим је човјеком била.
- Поред мог сина и мојих пријатеља, нешто што ме је јуче одушевило, обрадовало и насмијало јесте видео на који само налетјела листајући Инстаграм. Људи, вјерујте ми, ја сам шокирана са каквим сам ликом била. Ја нисам особа која би била са таквим човјеком, у сваком смислу те ријечи - рекла је Милица у снимку који је објавила.
- Послије годину дана схватиш да то нису само пороци, него да је то неизлечива болест. Само ћу реци хвала! Уз праве пријатеље, уз сина, праве људе све је много лакше! Ко разумије, схватиће. Идемо даље. Само се паметни шале на свој рачун - написала је даље она, а мало потом је објаву обрисала.
(телеграф)
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