“То је бизнис, говоре ми да сам к**ва” Милица Дабовић о заради, раскринкала ожењене: Ево шта јој плаћају

Телеграф

25.02.2026

11:40

Милица Дабовић
Бивша капитенка кошаркашке репрезентације Србије, Милица Дабовић, отворила је душу и открила прави разлог због којег се одлучила на продају својих фотографија на сајту за одрасле.

Иако је јавност често осуђује, иза те одлуке крије се борба за голу егзистенцију након стравичног насиља и пљачке коју је доживела од бившег партнера.

Милица Дабовић је признала да је профил на сајту за одрасле отворила са јасним циљем, да себи и свом сину Стефану обезбједи кров над главом, јер је остала без свега што је зарадила током богате каријере.

- Хајде ја да знам зашто сам ово урадила, зашто сам ја отворила профил? Да себи направим дом - изјавила је Дабовићева, а затим шокирала детаљима о бившем партнеру Шимету:

- У једном тренутку Шиме, са којим сам се забављала а освајала цијели свијет, стављао ми је пиштољ на чело и говорио: 'Хајде, дижи паре!'".

Она објашњава да ју је бивши партнер финансијски уништио због коцке, до те мјере да јој је узео и посљедњу ствар коју је имала за дијете.

- Врхунац је био кад сам му ја дала и ту посљедњу шансу, а он ме избаци испред зграде са Стефаном и украде колица. Продао их је јер му је требало за коцку - испричала је Милица.

Дабовићева се осврнула и на бруталне увреде које свакодневно добија, гдје је називају "проститутком", "лошом мајком" и "манипулатором". Њен одговор на те прозивке је директан и гађа у срж друштвеног лицемерја.

- Почела сам да говорим једну узречицу: 'Од ових поштених, ми ку*ве не можемо доћи на ред. Ево, ја идем да спавам у 10 сати увече, не излазим, не пијем, нема ме нигдје, не може ме нико срести... Али сам ку*ва. А зашто сам ку*ва, то не знају.

Милица истиче да је у свету ситуација потпуно другачија и да се тамо на овакав вид зараде гледа као на бизнис.

- У свијету спортисткиње које отворе профил на сајту за одрасле зараде по 8 до 10 милиона за једну ноћ. Овде код нас се то схватило као да се продајеш, као да шириш ноге за новац, а у свијету као да је каталог. Претплата иде око 15, 20 долара - закључила је бивша кошаркашица гостујући у подкасту Спортцаст.

Како је додала, на каналу се претплаћују и ожењени мушкарци.

- Они не желе да преваре своје жене, али траже нешто што немају код куће. Има и оних који сами одреде колико би новца платили да вас виде разголићене - објаснила је она.

Milica Dabović

