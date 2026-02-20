Logo
Large banner

'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

Извор:

Агенције

20.02.2026

08:50

Коментари:

0
'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

Бивша репрезентативка Србије Милица Дабовић јавно је прозвала Марину Маљковић која је прошле године завршила мисију на клупи репрезентације као селекторка. Сада је одлучила да појасни детаље.

"Биле смо баш блиске и није било трика да је она негдје, а да не играм за њу. Јер сам за њу била најбоља особа коју је упознала и највећи борац с којим је радила“, почела је 44-годишњакиња која је играла на позицији плејмејкера у подкасту "Спорткаст“.

Истакла је да су се односи између њих двије погоршали на Олимпијским играма у Рио де Жанеиру 2016. године.

"Не могу да кажем да нисам плакала један једини дан и да нисам била злостављана", додала је Милица Дабовић.

Потврдно је одговорила на питање водитеља да ли је то радила Марина.

Све је кулминирало након порођаја и тврди да ју је селекторка понизила пред мајком, сестром Аном и сином Стефаном када је питала да ли ће бити мјеста за њу у репрезентацији.

"Помазила је моје дивно дијете и рекла ‘Слушај, за репрезентацију никад нећеш играти, а и… Гдје су они твоји Турци? Иди, ј*** се за паре. Знам да си остала без пара.’ То су ужасне и жалосне ствари, али је то само мали дјелић мог пакла“, закључила је Дабовић.

Подијели:

Тагови :

Milica Dabović

Marina Maljković

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

Кошарка

Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

13 ч

0
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале

Кошарка

АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале

14 ч

0
Куп "Мирза Делибашић": У петак почиње завршни турнир у Борику

Кошарка

Куп "Мирза Делибашић": У петак почиње завршни турнир у Борику

16 ч

0
Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

Кошарка

Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

12

25

Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље

12

21

Компанија престаје да лети: Високи порези гасе милионе сједишта

12

21

Српска фабрика чоколаде продаје имовину - цијена ситница

12

15

Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner