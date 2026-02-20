'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

Извор:
Бивша репрезентативка Србије Милица Дабовић јавно је прозвала Марину Маљковић која је прошле године завршила мисију на клупи репрезентације као селекторка. Сада је одлучила да појасни детаље.
"Биле смо баш блиске и није било трика да је она негдје, а да не играм за њу. Јер сам за њу била најбоља особа коју је упознала и највећи борац с којим је радила“, почела је 44-годишњакиња која је играла на позицији плејмејкера у подкасту "Спорткаст“.
Истакла је да су се односи између њих двије погоршали на Олимпијским играма у Рио де Жанеиру 2016. године.
"Не могу да кажем да нисам плакала један једини дан и да нисам била злостављана", додала је Милица Дабовић.
Потврдно је одговорила на питање водитеља да ли је то радила Марина.
Све је кулминирало након порођаја и тврди да ју је селекторка понизила пред мајком, сестром Аном и сином Стефаном када је питала да ли ће бити мјеста за њу у репрезентацији.
"Помазила је моје дивно дијете и рекла ‘Слушај, за репрезентацију никад нећеш играти, а и… Гдје су они твоји Турци? Иди, ј*** се за паре. Знам да си остала без пара.’ То су ужасне и жалосне ствари, али је то само мали дјелић мог пакла“, закључила је Дабовић.
