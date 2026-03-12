Logo
Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

АТВ

12.03.2026

16:07

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан
Фото: Tanjug/AP Photo/Angelina Katsanis, File

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан поставио је услове за окончање рата започетог 28. фебруара америчко-израелским нападима на Иран.

"Једини начин да се оконча овај рат, који су покренули ционистички режим и Сједињене Америчке Државе, јесте да се признају легитимна права Ирана, исплате репарације и обезбиједе чврсте међународне гаранције против било какве будуће агресије", написао је Пезешкијан на платформи X, преноси Нова.

Ирански предсједник је додао да је током разговора са лидерима Русије и Пакистана потврдио посвећеност Ирана миру у региону.

Рат на Блиском истоку додатно се шири и поприма глобалне посљедице.

Појачани напади

Израел и Иран настављају размјену напада широм региона - од Техерана и Либана до Залива.

Иран је појачао нападе на комерцијалне бродове у Персијском заливу, а међу метама су се нашла и два танкера погођена у ирачким водама.

Расте цијена нафте

Ормуски мореуз, једна од најважнијих свјетских нафтних рута, претвара се у кључно жариште сукоба, док Сједињене Америчке Државе упозоравају цивиле да избегавају луке у том подручју.

Истовремено, цијена нафте је поново пробила границу од 100 долара по барелу упркос историјској одлуци 32 земље чланице Међународне агенције за енергију да из стратешких резерви ослободе 400 милиона барела нафте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

