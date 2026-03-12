Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

Аутор:АТВ
12.03.2026
16:07
Коментари:0
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан поставио је услове за окончање рата започетог 28. фебруара америчко-израелским нападима на Иран.
"Једини начин да се оконча овај рат, који су покренули ционистички режим и Сједињене Америчке Државе, јесте да се признају легитимна права Ирана, исплате репарације и обезбиједе чврсте међународне гаранције против било какве будуће агресије", написао је Пезешкијан на платформи X, преноси Нова.
Ирански предсједник је додао да је током разговора са лидерима Русије и Пакистана потврдио посвећеност Ирана миру у региону.
Рат на Блиском истоку додатно се шири и поприма глобалне посљедице.
Израел и Иран настављају размјену напада широм региона - од Техерана и Либана до Залива.
Иран је појачао нападе на комерцијалне бродове у Персијском заливу, а међу метама су се нашла и два танкера погођена у ирачким водама.
Ормуски мореуз, једна од најважнијих свјетских нафтних рута, претвара се у кључно жариште сукоба, док Сједињене Америчке Државе упозоравају цивиле да избегавају луке у том подручју.
Истовремено, цијена нафте је поново пробила границу од 100 долара по барелу упркос историјској одлуци 32 земље чланице Међународне агенције за енергију да из стратешких резерви ослободе 400 милиона барела нафте.
در تماس با روسای دولتهای روسیه و پاکستان ضمن اعلام التزام جمهوری اسلامی به صلح و آرامش در منطقه، تاکید کردم تنها راه پایان جنگی که با آتشافروزی رژیم صهیونیستی و آمریکا آغاز شده پذیرش حقوق مسلم ایران، پرداخت غرامت و الزام قاطع بینالمللی به عدم تجاوز مجدد آنان است. https://t.co/T48UzJf3M6— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
16
20
14
20
06
20
04
19
57
Тренутно на програму