Вадефул: Заједно морамо пронаћи излаз из овог рата

Извор:
СРНА
12.03.2026
14:28
Коментари:1
Рјешење безбједносних питања у стратешки важном Ормуском мореузу може се постићи само дипломатским путем, оцијенио је њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул.
Вадефул је на заједничкој конференцији за новинаре са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом рекао да се поуздано и одрживо рјешење може се постићи само дипломатским каналима, уз узимање заједничких интереса у обзир.
"Заједно морамо пронаћи излаз из овог рата и, истовремено, развити почетну идеју о томе како би могла изгледати будућа безбједносна архитектура за регион", изјавио је Вадефул који је у посјети Турској.
Фидан је рекао да су посљедице рата на Блиском истоку већ очигледне и да постоји ризик од ширења сукоба.
"Не смије се доводити у питање територијални интегритет Ирана и не може циљ да буде смјена режима", нагласио је Фидан.
Ауто-мото
Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе
Бродски саобраћај кроз Ормуски мореуз готово је заустављен након што су САД и Израел покренули нападе на мете у Ирану 28. фебруара.
Ормуски мореуз је кључна рута за снабдијевање нафтом и течним природним гасом из земаља Персијског залива на свјетско тржиште и чини око 20 одсто глобалне трговине нафтом, нафтним дериватима и течним природним гасом.
Најновије
Најчитаније
16
13
16
07
16
03
15
51
15
47
Тренутно на програму