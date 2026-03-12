Logo
Large banner

Вадефул: Заједно морамо пронаћи излаз из овог рата

Извор:

СРНА

12.03.2026

14:28

Коментари:

1
Јохан Вадефул
Фото: Youtube/DWS News

Рјешење безбједносних питања у стратешки важном Ормуском мореузу може се постићи само дипломатским путем, оцијенио је њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул.

Вадефул је на заједничкој конференцији за новинаре са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом рекао да се поуздано и одрживо рјешење може се постићи само дипломатским каналима, уз узимање заједничких интереса у обзир.

"Заједно морамо пронаћи излаз из овог рата и, истовремено, развити почетну идеју о томе како би могла изгледати будућа безбједносна архитектура за регион", изјавио је Вадефул који је у посјети Турској.

Фидан је рекао да су посљедице рата на Блиском истоку већ очигледне и да постоји ризик од ширења сукоба.

"Не смије се доводити у питање територијални интегритет Ирана и не може циљ да буде смјена режима", нагласио је Фидан.

gorivo

Ауто-мото

Стиже ново, јефтиније, гориво на бензинске пумпе

Бродски саобраћај кроз Ормуски мореуз готово је заустављен након што су САД и Израел покренули нападе на мете у Ирану 28. фебруара.

Ормуски мореуз је кључна рута за снабдијевање нафтом и течним природним гасом из земаља Персијског залива на свјетско тржиште и чини око 20 одсто глобалне трговине нафтом, нафтним дериватима и течним природним гасом.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Израел Иран

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

Свијет

Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

1 д

0
Погођена њемачка војна база у Јордану?

Свијет

Погођена њемачка војна база у Јордану?

1 д

0
Балканац се преселио у земљу бољу од Њемачке: "Плате дупло веће"

Свијет

Балканац се преселио у земљу бољу од Њемачке: "Плате дупло веће"

1 д

0
Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара

Свијет

Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара

1 д

0

Више из рубрике

Јак земљотрес погодио Тајван

Свијет

Јак земљотрес погодио Тајван

2 ч

0
Моџтаба Хамнеи у коми, остао без ноге?

Свијет

Моџтаба Хамнеи у коми, остао без ноге?

2 ч

0
Отказане стотине летова због штрајка пилота "Луфтханзе"

Свијет

Отказане стотине летова због штрајка пилота "Луфтханзе"

3 ч

0
Иранска ракета Корамшар-4

Свијет

Жестока пријетња Техерана: Натопићемо Персијски залив крвљу усвајача

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Експлодирало злато: Ево шта се крије иза раста цијена

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner