Logo
Large banner

Жестока пријетња Техерана: Натопићемо Персијски залив крвљу усвајача

Извор:

Индекс

12.03.2026

12:49

Коментари:

0
Иранска ракета Корамшар-4
Фото: Screenshot / X

"Свака агресија на тло иранских острва разбиће сваку уздржаност“, поручио је предсједник иранског парламента Мухамед Багер Галибаф

Предсједник иранског парламента Мухамед Багер Галибаф упозорио је данас да ће сваки покушај инвазије на иранска острва изазвати одговор без икаквих ограничења.

"Свака агресија на тло иранских острва разбиће сваку уздржаност“, написао је Галибаф у објави на друштвеној мрежи Икс. „Напустићемо сваку уздржаност и натопити Персијски залив крвљу освајача.“

Сукоб између Ирана са једне стране, те Сједињених Америчких Држава и Израела са друге, додатно је ескалирао након серије ваздушних напада на иранске циљеве. Техеран тврди да је ријеч о агресији те поручује да неће преговарати нити пристати на примирје док напади трају.

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан и други званичници истакли су да САД морају признати „легитимна права“ Ирана, платити одштету и пружити међународна јемства да се слични напади више неће поновити.

Ирански напади у региону

Иран је у међувремену покренуо низ узвратних напада у региону. Током ноћи погођени су циљеви у Ираку, Бахреину и Оману, при чему су запаљени танкери и енергетска постројења, а у Ираку је обустављен рад нафтних терминала. Техеран је истовремено запријетио да ће западне финансијске институције сматрати легитимним метама, након напада на једну иранску банку.

У јеку ескалације, Иран тврди да у потпуности контролише стратешки Ормуски мореуз и да америчким бродовима и државама које учествују у нападима на Иран неће допустити пролаз.

(Индекс)

Подијели:

Тагови :

Иран

пријетња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласило се Министарство: Исплаћено 6 милиона за 653 корисника

Друштво

Огласило се Министарство: Исплаћено 6 милиона за 653 корисника

3 ч

0
Радован се са сином шетао по природи, умало згазио гнијездо поскока

Регион

Радован се са сином шетао по природи, умало згазио гнијездо поскока

3 ч

0
Цвијановић Додик

Друштво

Жељка Цвијановић честитала Додику рођендан: Радујем се будућим заједничким политичким побједама

3 ч

4
Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

Регион

Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

3 ч

0

Више из рубрике

Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

Свијет

Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

4 ч

0
Емануел Макрон

Свијет

Макрон позвао Израел да одустане од копнене офанзиве у Либану

4 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио Грчку

4 ч

0
Потврђено: Рањен Моџтаба Хамнеи

Свијет

Потврђено: Рањен Моџтаба Хамнеи

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Експлодирало злато: Ево шта се крије иза раста цијена

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner