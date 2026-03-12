Жестока пријетња Техерана: Натопићемо Персијски залив крвљу усвајача

Извор:
"Свака агресија на тло иранских острва разбиће сваку уздржаност“, поручио је предсједник иранског парламента Мухамед Багер Галибаф
Предсједник иранског парламента Мухамед Багер Галибаф упозорио је данас да ће сваки покушај инвазије на иранска острва изазвати одговор без икаквих ограничења.
"Свака агресија на тло иранских острва разбиће сваку уздржаност“, написао је Галибаф у објави на друштвеној мрежи Икс. „Напустићемо сваку уздржаност и натопити Персијски залив крвљу освајача.“
Сукоб између Ирана са једне стране, те Сједињених Америчких Држава и Израела са друге, додатно је ескалирао након серије ваздушних напада на иранске циљеве. Техеран тврди да је ријеч о агресији те поручује да неће преговарати нити пристати на примирје док напади трају.
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан и други званичници истакли су да САД морају признати „легитимна права“ Ирана, платити одштету и пружити међународна јемства да се слични напади више неће поновити.
Иран је у међувремену покренуо низ узвратних напада у региону. Током ноћи погођени су циљеви у Ираку, Бахреину и Оману, при чему су запаљени танкери и енергетска постројења, а у Ираку је обустављен рад нафтних терминала. Техеран је истовремено запријетио да ће западне финансијске институције сматрати легитимним метама, након напада на једну иранску банку.
У јеку ескалације, Иран тврди да у потпуности контролише стратешки Ормуски мореуз и да америчким бродовима и државама које учествују у нападима на Иран неће допустити пролаз.
