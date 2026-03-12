Logo
Large banner

Радован се са сином шетао по природи, умало згазио гнијездо поскока

Извор:

Курир

12.03.2026

12:40

Коментари:

0
Радован се са сином шетао по природи, умало згазио гнијездо поскока
Фото: Printscreen/Facebook

Снимак је објављен на Фејсбук страници "Горанске шансе", а на њему је неколико змија на релативно малом простору.

Претпоставља се да су се онде окупиле да би се угријале на сунцу, што је честа појава у топлијем делу године, када излазе након периода зимског мировања.

Поскок је најпознатија и уједно најотровнија змија која живи у Хрватској. Ипак, стручњаци наглашавају да те животиње у правилу избјегавају људе и нападају само ако се осјете угроженима.

Стручњаци зато савјетују да се у таквим ситуацијама задржи размак, не покушава дирати или узнемиравати животиње и омогућити им да се саме повуку.

Подијели:

Тагови :

Змија

poskok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић Додик

Друштво

Жељка Цвијановић честитала Додику рођендан: Радујем се будућим заједничким политичким побједама

3 ч

4
Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

Регион

Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

3 ч

0
Милорад Додик прославља рођендан, сарадници му приредили изненађење

Друштво

Милорад Додик прославља рођендан, сарадници му приредили изненађење

3 ч

1
Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

Свијет

Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

4 ч

0

Више из рубрике

Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

Регион

Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

3 ч

0
Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

Регион

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

4 ч

0
Петрол група: Несташице горива на појединим пумпама у Словенији

Регион

Петрол група: Несташице горива на појединим пумпама у Словенији

21 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Откривено ко је мушкарац с експлицитног снимка Мирјане Пајковић?

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

15

44

Минић предложио мјесто за ТВ дуел са Станивуковићем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner