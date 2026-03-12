Радован се са сином шетао по природи, умало згазио гнијездо поскока

Извор:
Курир
12.03.2026
12:40
Коментари:0
Снимак је објављен на Фејсбук страници "Горанске шансе", а на њему је неколико змија на релативно малом простору.
Претпоставља се да су се онде окупиле да би се угријале на сунцу, што је честа појава у топлијем делу године, када излазе након периода зимског мировања.
Поскок је најпознатија и уједно најотровнија змија која живи у Хрватској. Ипак, стручњаци наглашавају да те животиње у правилу избјегавају људе и нападају само ако се осјете угроженима.
Стручњаци зато савјетују да се у таквим ситуацијама задржи размак, не покушава дирати или узнемиравати животиње и омогућити им да се саме повуку.
