Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

12.03.2026

11:14

Жупанијско државно тужилаштво у хрватском граду Карловац испитало је 50-годишњу жену због основане сумње да је потицала на тешко убиство свог супруга.

Након испитивања, одређен јој је једномјесечни притвор.

"Постоји основана сумња да је 50-годишња осумњичена да је у периоду од фебруара до 6. марта 2026. године, на подручју Личко-сењске жупаније, од особе коју је познавала тражила да изврши кривично д‌јело убиства на штету 55-годишњег хрватског држављанина, што је одбијено. Такође, постоји основана сумња да је 51-годишњи хрватски држављанин од исте особе затражио да изврши убиство на штету 39-годишњег хрватског држављанина", стоји у званичном саопштењу.

У саопштењу се наводи и да постоји сумња да су осумњичена жена и 51-годишњи мушкарац тражили од исте особе да изврши кривично д‌јело довођења у опасност живота и имовине опће опасном радњом или средством на штету 39-годишњег и 42-годишњег хрватског држављанина, што је такођер одбијено.

"С обзиром на тежину д‌јела и могући утицај на свједоке, Жупанијски суд у Карловцу је прихватио приједлог ДОРХ-а и одредио истражни затвор за све осумњиченике, како би се спријечило понављање казненог д‌јела", наводи се.

