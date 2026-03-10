Сајбер напад на албански парламент, хакери тврде да имају све мејлове посланика

Аутор:АТВ
10.03.2026
21:51
Коментари:0
ИТ инфраструктура албанског парламената нашла се на мети сајберт напада, а хакерска група "Хоумленд џастис", за коју се вјерује да повезана са Ираном, преузела је одговорност, преносе данас албански медији.
Албански парламент је саопштио да се напад догодио у понедјељак увече, а примјећен је неовлаштени улазак у мрежу и брисање неких информација на неколико налога, преноси РТ Албанија.
Друштво
Само један од седам добитника великог новца на Лоту је из Српске
- Прве анализе показују да главна радна инфраструктура није погођена. Званична веб страница албанског парламента и други системи који подржавају функционисање институције настављају нормално да функционишу. Одмах након откривања инцидента, предузете су мјере за изоловање сумњивог саобраћаја и неутрализацију напада - наводи се у саопштењу.
Према тврдњама хакерске групе Хоумленд џастис они су одговорни за напад, преносе албански медији.
Занимљивости
Рекорд на аукцији: Бик продат за 143.000 евра
У ранијој објави на друштвеној мрежи Телеграм, ова група је навела да су сви разговори и преписка чланова Скупштине из посљедњих мјесеци у њиховим рукама, наводи РТ Абанија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
34
22
31
22
20
22
20
22
15
Тренутно на програму