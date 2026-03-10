Logo
Сајбер напад на албански парламент, хакери тврде да имају све мејлове посланика

АТВ

10.03.2026

21:52

Фото: Pexels

ИТ инфраструктура албанског парламената нашла се на мети сајберт напада, а хакерска група "Хоумленд џастис", за коју се вјерује да повезана са Ираном, преузела је одговорност, преносе данас албански медији.

Албански парламент је саопштио да се напад догодио у понедјељак увече, а примјећен је неовлаштени улазак у мрежу и брисање неких информација на неколико налога, преноси РТ Албанија.

- Прве анализе показују да главна радна инфраструктура није погођена. Званична веб страница албанског парламента и други системи који подржавају функционисање институције настављају нормално да функционишу. Одмах након откривања инцидента, предузете су мјере за изоловање сумњивог саобраћаја и неутрализацију напада - наводи се у саопштењу.

Према тврдњама хакерске групе Хоумленд џастис они су одговорни за напад, преносе албански медији.

У ранијој објави на друштвеној мрежи Телеграм, ова група је навела да су сви разговори и преписка чланова Скупштине из посљедњих мјесеци у њиховим рукама, наводи РТ Абанија.

