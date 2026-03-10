Контроверзан интервју Мирјане Пајковић: Нападају је жене "које немају храброст да буду као она"?

Аутор:АТВ
10.03.2026
21:24
Коментари:0
Регион поново бруји о Мирјани Пајковић, бившој функционерки у Влади Црне Горе, чији експлицитни снимци свакодневно шокирају јавност.
Након њеног првог оглашавања на друштвеним мрежама (детаље погледајте кликом ОВДЈЕ), Мирјана је сада дала и први интервју за медије.
Република Српска
Само за одрасле: Појавили се нови снимци Мирјане Пајковић
Ријеч је о разговору за портал "Еспресо", који слободно можемо назвати контроверзним, што због питања, што због њених одговора.
Наиме, добар дио интервјуа говори о осудама које је Пајковићева добила након појаве њених снимака - и то од жена.
У једном дијелу новинарка констатује да има утисак да су Пајковићеву жене напале жешће него мушкарци.
Потом је пита "да ли је могуће да жене највише кажњавају управо ону врсту самопоуздања коју саме немају?".
"Кажњавамо код других оно што себи не дозвољавамо. Те неке ситнице које бисмо можда и ми могли да живимо, али смо сами себи забранили или дозволили другима да нам то забране. Без самопоуздања и највеће знање и најљепши изглед остају у сјенци", одговорила јој је Мирјана Пајковић.
Ту није крај, сљедеће на реду је било "лицемјерје" жена које, како каже новинарка, себе јавно представљају "као узорне супруге и мајке, а приватно живе потпуно другачије".
Регион
Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери
"Примијетила сам изражен стереотип да мајка не смије да буде сексуална, па чак ни женствена. Као да жена мора стално да буде нечија улога, нечија кћерка, мајка, супруга или подређена на послу. Живљење појма самосталне и независне жене често није дозвољено. У данима Васкршњег поста и Рамазана тужно је видјети колико у нечијим срцима и мислима постоји мржње, пријетњи и жеље за злим", рекла је на то "питање-констатацију" новинарке поменутог портала.
Сљедеће питање можда је и најконтроверзније од свих у цијелом интервју.
Наиме, новинарка је питала Мирјану Пајковић "да ли мисли да жене често осуђују управо ону која се усуђује да живи слободније од њих?".
Регион
Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали
"Двије најопасније људске особине су завист и стално упоређивање са другима. То је сигуран рецепт за несрећан живот. Љубомора некад може бити мотивација за напредак, али завист разара...Упоређивање са другима је сигуран губитак, јер и најљепша жена на свијету, мис свијета, најљепша је само једну годину, а послије долази друга. Зато би било добро да се такмичимо само са собом", одговорила је Црногорка на ово питање.
Констатовала је новинарка да "многи коментари заправо говоре више о фрустрацији него о моралу".
"Да ли мислиш да је дио тог бијеса заправо љубомора?", гласило је питање након поменуте констатације.
Регион
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
"Примијетила сам љубомору и неподржавање због мог његовања свестраности. То ме је много пута скупо коштало. Жељела сам да будем млада мајка и каријериста, успјела сам. Жељела сам дјецу, дојење, домаћинство, али и очуван изглед, успјела сам. Мислила сам да жена која одговорно и успјешно обавља свој посао има право на приватни живот на начин који њој прија и забаван је. Видите шта се десило. Ипак, сматрам да не би било добро да нам ниједна каријера и посао 'убију' животни жар у нама и коштају нас среће, здравља и смисла живот", рекла је Мирјана Пајковић одговарајући на поменуто питање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
34
22
31
22
20
22
20
22
15
Тренутно на програму