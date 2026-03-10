У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен

Аутор:АТВ
Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на путу Беране - Андријевица.
До несреће је дошло данас око 11,20 часова, потврђено је у Оперативно-комуникационом центру Управе полиције Црне Горе, пренијеле су Вијести.
У удесу су учествовали једно теретно возило и аутомобил. Саобраћај на овој саобраћајници је у прекиду до окончања увиђаја, а путници се преусмјеравају на алтернативне путеве.
