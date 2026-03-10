Logo
Large banner

У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен

Аутор:

АТВ

10.03.2026

21:01

Коментари:

0
У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на путу Беране - Андријевица.

До несреће је дошло данас око 11,20 часова, потврђено је у Оперативно-комуникационом центру Управе полиције Црне Горе, пренијеле су Вијести.

Еври

Свијет

Држављанин БиХ скупо платио улазак у Хрватску: Узели му 4.400 евра

У удесу су учествовали једно теретно возило и аутомобил. Саобраћај на овој саобраћајници је у прекиду до окончања увиђаја, а путници се преусмјеравају на алтернативне путеве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Саобраћајна несрећа

poginuli

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

Сцена

Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

1 ч

1
Сутра се обиљежава Свети порфирије: Вјерује се да на овај дан не треба радити једну ствар у кући

Друштво

Сутра се обиљежава Свети порфирије: Вјерује се да на овај дан не треба радити једну ствар у кући

1 ч

0
Ово цвијеће доноси срећу свакој жени: Ево како да га правилно одржавате

Савјети

Ово цвијеће доноси срећу свакој жени: Ево како да га правилно одржавате

2 ч

0
НБА папрено казнила Дончића

Кошарка

НБА папрено казнила Дончића

2 ч

0

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора евакуисала 210 особа са Блиског истока, пријављено још 215

2 ч

0
Језиви детаљи двоструког убиства у Хрватској: Металним предметом убио мајку и баку

Регион

Језиви детаљи двоструког убиства у Хрватској: Металним предметом убио мајку и баку

3 ч

0
Инфузија болница доктор

Регион

Медицинска сестра опљачкала пацијенте

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Аутомобилом ударио пјешаке, па им пријетио пиштољем

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

34

На којој температури је најбоље прати постељину?

22

31

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

22

20

Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

22

20

Србија набавила балистичке суперсоничне ракете какве не постоје у региону

22

15

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner