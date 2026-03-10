Држављанин БиХ скупо платио улазак у Хрватску: Узели му 4.400 евра

Аутор:АТВ
10.03.2026
20:58
Коментари:0
Данас је лакше него икада путовати. Људи у неколико кликова могу купити карту, наручити такси до аеродрома и истог дана завршити на другом крају свијета.
Многи то користе управо да би дошли у Хрватску – земљу с дугом туристичком традицијом, прекрасном и развијеном обалом, чистим морем, али и све више занимљивих континенталних дестинација.
При уласку у Хрватску процедура није компликована. Осим ако на граничном прелазу није гужва, што се зна догодити за празнике попут Божића, Ускрса или Празника рада, поступак траје кратко: покажете документ, царина пита имате ли нешто за пријавити и готово.
Међутим, постоји једно правило које многи занемарују – готовина. Свако ко прелази границу са више од 10.000 евра у готовини дужан је тај износ пријавити царинским службеницима. Правило важи за све: грађане, туристе, возаче у транзиту и пословне путнике. Ако не пријавите новац изнад дозвољеног лимита, цариници могу изрећи казну.
Примјер показује колико тај пропуст може бити скуп. Држављанин Босне и Херцеговине није пријавио да код себе има 20.000 евра, што је двоструко више од допуштеног лимита. Царинска контрола је то открила, након чега је покренут прекршајни поступак.
Казна која му је изречена износила је чак 6.600 евра. Закон омогућује да се дио казне одмах плати на лицу мјеста, чиме се поступак брже завршава. У овом случају путник је платио двије трећине казне, односно 4.400 евра, плус 30 евра трошкова поступка, након чега се казна сматрала подмиреном, преноси Дневно.
