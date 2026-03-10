Logo
Држављанин БиХ скупо платио улазак у Хрватску: Узели му 4.400 евра

АТВ

АТВ

10.03.2026

20:58

Паре
Фото: Unsplash

Данас је лакше него икада путовати. Људи у неколико кликова могу купити карту, наручити такси до аеродрома и истог дана завршити на другом крају свијета.

Многи то користе управо да би дошли у Хрватску – земљу с дугом туристичком традицијом, прекрасном и развијеном обалом, чистим морем, али и све више занимљивих континенталних дестинација.

Процедура при уласку

При уласку у Хрватску процедура није компликована. Осим ако на граничном прелазу није гужва, што се зна догодити за празнике попут Божића, Ускрса или Празника рада, поступак траје кратко: покажете документ, царина пита имате ли нешто за пријавити и готово.

Дара Бубамара-Драган Којић Кеба

Сцена

Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

Међутим, постоји једно правило које многи занемарују – готовина. Свако ко прелази границу са више од 10.000 евра у готовини дужан је тај износ пријавити царинским службеницима. Правило важи за све: грађане, туристе, возаче у транзиту и пословне путнике. Ако не пријавите новац изнад дозвољеног лимита, цариници могу изрећи казну.

Скуп пропуст

Примјер показује колико тај пропуст може бити скуп. Држављанин Босне и Херцеговине није пријавио да код себе има 20.000 евра, што је двоструко више од допуштеног лимита. Царинска контрола је то открила, након чега је покренут прекршајни поступак.

Казна која му је изречена износила је чак 6.600 евра. Закон омогућује да се дио казне одмах плати на лицу мјеста, чиме се поступак брже завршава. У овом случају путник је платио двије трећине казне, односно 4.400 евра, плус 30 евра трошкова поступка, након чега се казна сматрала подмиреном, преноси Дневно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хрватска

evri

popust

