Фицо: Хрвати праве проблем, али вјерујем да ће бити ријешено

10.03.2026
19:17
Словачки премијер Роберт Фицо вјерује да ће проблем снабдијевања нафтом са Хрватском бити ријешен, јер Братислава има право да добија нафту из Русије поморским путем.
"Словачка има право, на основу изузећа, да добија руску нафту не само преко цјевовода "Дружба", већ и поморскипутем. Овдје се суочавамо са малим проблемом са нашим хрватским пријатељима, али вјерујем да ће тај проблем бити ријешен", рекао је Фицо у видео поруци објављеној на његовој званичној страници на друштвеној мрежи Фејсбук.
Поред тога, он је објавио да је са Урсулом фон дер Лајен, предсједницом Европске комисије, разговарао о потреби обнављања транзита руске нафте преко Украјине.
Шеф владе је изјавио да је на маргинама самита о нуклеарној енергији у Паризу показао шефу Европске комисије сателитске снимке који потврђују да нафтовод "Дружба" у Украјини није оштећен и да је то била намјерна, једнострана одлука Владимира Зеленског да заустави проток нафте.
"Сложили смо се да нафтовод "Дружба" мора бити обновљен. Ако је оштећен - ми кажемо да није - онда мора бити ремонтован", нагласио је Фицо.
Према ријечима премијера, Словачка је спремна да обезбиједи неопходне капацитете за радове на поправки, а Европска комисија ће их, ако је потребно, финансирати.
Крајем фебруара, Ана-Каиса Итконен, портпаролка Европске комисије, објавила је да ће Хрватска поморским путем снабдијевати Мађарску само сировом нафтом која не потиче из Русије.
Кијев је 27. јануара обуставио испоруке руске нафте преко цјевовода "Дружба", који преко Украјине иде до Словачке и Мађарске. Словачко Министарство економије очекивало је да ће се оне ускоро наставити, али се то није догодило. Словачке власти вјерују да је цјевовод "Дружба" оперативан, а обустава испорука нафте је политичка одлука Украјине усмјерена на уцјену Украјине како би се приближила чланству у ЕУ.
