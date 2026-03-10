Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

Извор:
СРНА
10.03.2026
20:14
Коментари:0
Савјет министара БиХ измијенио је вечерас одлуку о одобравању средстава текуће буџетске резерве Министарству иностраних послова како би се омогућило кориштење и комерцијалних летова и других видова превоза за евакуацију држављана БиХ са Блиског истока.
Измјеном се Министарству иностраних послова омогућава да, током евакуације држављана БиХ са Блиског истока ради спасавања њихових живота, уз чартер летове користи и комерцијалне летове, као и све друге видове превоза.
Овим се, на приједлог Министарства иностраних послова, омогућава ефикаснија и проходнија реализација прошлонедјељне одлуке Савјета министара БиХ, којом је одобрено 800.000 КМ из текуће буџетске резерве за евакуацију држављана БиХ из земаља Блиског истока.
