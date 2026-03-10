Трећина свјетске популације погођена екстремним врућинама

Аутор:АТВ
10.03.2026
21:20
Коментари:0
Екстремне врућине сада утичу на једну од три особе широм свијета и ограничавају количину времена коју људи могу безбједно да проводе у активностима на отвореном, показала су најновија истраживања.
Студија, коју су водили научници из организације "Заштита природе", показује да климатске промјене све више отежавају основне физичке активности чак и здравим одраслим особама, док су старији најугроженији.
У просјеку, особе старије од 65 година сада проводе око 900 сати годишње у условима када врућина озбиљно ограничава активност, у поређењу са 600 сати 1950. године.
Најтеже погођени су становници тропских и суптропских региона југозападне и јужне Азије, дијелова западне Африке и заливских држава, гдје сиромашнији радници на отвореном немају приступ заштити попут клима-уређаја, преноси "Гардијан".
Истраживачи су мјерењем људске толеранције на топлоту и комбиновањем са седам деценија глобалних и регионалних података показали да су ограничења живота у врућим регионима сада драстичнија него икада.
Старије особе посебно трпе, јер слабије знојење и регулација тјелесне температуре чине физичке активности опаснијим.
Аутори студије упозоравају да је потребан хитан одговор - смањење емисија нафте, гаса и угља, као и улагања у системе раног упозоравања, инфраструктуру за хлађење и заштиту најугроженијих заједница.
