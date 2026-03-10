Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

Извор:
СРНА
10.03.2026
22:20
У центру Прага избио је пожар на гасоводу и ватра се проширила на неколико оближњих зграда, али за сада нема извјештаја о повријеђенима, саопштио је портпарол прашке ватрогасне службе Мирослав Режац.
Он је навео да пожар не може да буде угашен док не буде прекинуто цурење гаса и да постоји опасност од експлозије.
"Ватрогасци су прогласили други степен узбуне, а затим га подигли на трећи од укупно четири", рекао је Режац за чешку новинску агенцију "ЧТК".
У току је евакуација станара из многих зграда, а саобраћај је обустављен.
На лицу мјеста налазе се четири екипе хитне помоћи, а око 20 ватрогасних екипа гаси ватрену стихију.
