Logo
Large banner

Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

Извор:

СРНА

10.03.2026

22:20

Коментари:

0
Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

У центру Прага избио је пожар на гасоводу и ватра се проширила на неколико оближњих зграда, али за сада нема извјештаја о повријеђенима, саопштио је портпарол прашке ватрогасне службе Мирослав Режац.

Он је навео да пожар не може да буде угашен док не буде прекинуто цурење гаса и да постоји опасност од експлозије.

vatra pozar

Свијет

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

"Ватрогасци су прогласили други степен узбуне, а затим га подигли на трећи од укупно четири", рекао је Режац за чешку новинску агенцију "ЧТК".

У току је евакуација станара из многих зграда, а саобраћај је обустављен.

6390cf002efb5 Gorivo

Друштво

Пумпе већ на мети инспекције: Двије се озбиљно истражују

На лицу мјеста налазе се четири екипе хитне помоћи, а око 20 ватрогасних екипа гаси ватрену стихију.

Подијели:

Тагови :

Prag

пожар

Гасовод

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Узрок свих политичких проблема у БиХ су ОХР и Шмит

26 мин

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху послао поруку Иранцима: Наредни дани доносе слободу, будите спремни

32 мин

0
Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце

Здравље

Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце

44 мин

0
računar, haker, tehnologija

Регион

Сајбер напад на албански парламент, хакери тврде да имају све мејлове посланика

45 мин

0

Више из рубрике

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

Свијет

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

21 мин

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху послао поруку Иранцима: Наредни дани доносе слободу, будите спремни

32 мин

0
Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

Свијет

Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

1 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп запријетио Ирану: Биће посљедица које "до сада нису виђене"

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

35

Ова 3 знака виде сваку лаж и прије него што је изговорите

22

34

На којој температури је најбоље прати постељину?

22

31

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

22

20

Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

22

20

Србија набавила балистичке суперсоничне ракете какве не постоје у региону

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner