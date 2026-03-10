Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић

Аутор:АТВ
10.03.2026
23:20
Коментари:0
Џејла је требало да се изјасни да ли би прије снимила дуетску пјесму са Маријом Шерифовић или Јованом Пајић.
У емисији "Амиџи шоу" Џејла Рамовић је добила веома интересантно питање, те је поново проговорила о некадашњој менторки Марији Шерифовић.
Свијет
Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града
С обзиром на то да се већ дуже вријеме спекулише о природи њеног односа са Маријом Шерифовић, питање постављено у оквиру рубрике "Одговарај или једи" додатно је заинтригирало гледаоце.
Наиме, Џејла је требало да се изјасни да ли би прије снимила дуетску пјесму са Маријом Шерифовић или Јованом Пајић, а након што је кратко промислила дала је одговор.
"Хајде, због дугогодишњег познанства, мало дужег него са Јованом, онда Марија", одабрала је Џејла.
Подсјетимо, пјевачице су трпјеле велики притисак јавности због спекулација да им је однос дубљи од пријатељског, а због изјава које су давале за медије шушкало се и да је међу њима пукла тиква.
Свијет
Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха
Због тога је велику пажњу привукао долазак Џејле на сахрану Маријиног оца прошле јесени.
"Није нам ни вријеме ни место, само треба да пустимо Марију и породицу да буду у жалости. То је била моја улога, ја сам њен пријатељ и моја улога је била да будем њена подршка данас. Наравно да јој је тешко, о чему причамо. Ја сам као њен пријатељ отишла тамо и била за њу, али мислим да свком људском бићу у оваквим тренуцима треба да највише буду сами и то сами са собом прођу. Мислим да је фер да је пустимо на миру", рекла је тада.
Тада је демантовала да су у лошем односу.
"Па не знам докле нагађања, Марија је моја пријатељица и то је једина непромјењива категорија у свему овоме", рекла је Џејла прије неколико мјесеци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
38
23
32
23
26
23
20
23
15
Тренутно на програму