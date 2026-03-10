Logo
Large banner

Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић

Аутор:

АТВ

10.03.2026

23:20

Коментари:

0
Пјевачица Џејла Рамовић
Фото: Инстаграм/dzejlaramovic

Џејла је требало да се изјасни да ли би прије снимила дуетску пјесму са Маријом Шерифовић или Јованом Пајић.

У емисији "Амиџи шоу" Џејла Рамовић је добила веома интересантно питање, те је поново проговорила о некадашњој менторки Марији Шерифовић.

Vatrogasci

Свијет

Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града

С обзиром на то да се већ дуже вријеме спекулише о природи њеног односа са Маријом Шерифовић, питање постављено у оквиру рубрике "Одговарај или једи" додатно је заинтригирало гледаоце.

Наиме, Џејла је требало да се изјасни да ли би прије снимила дуетску пјесму са Маријом Шерифовић или Јованом Пајић, а након што је кратко промислила дала је одговор.

"Хајде, због дугогодишњег познанства, мало дужег него са Јованом, онда Марија", одабрала је Џејла.

Била подршка Марији у тешким тренуцима

Подсјетимо, пјевачице су трпјеле велики притисак јавности због спекулација да им је однос дубљи од пријатељског, а због изјава које су давале за медије шушкало се и да је међу њима пукла тиква.

liban

Свијет

Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

Због тога је велику пажњу привукао долазак Џејле на сахрану Маријиног оца прошле јесени.

"Није нам ни вријеме ни место, само треба да пустимо Марију и породицу да буду у жалости. То је била моја улога, ја сам њен пријатељ и моја улога је била да будем њена подршка данас. Наравно да јој је тешко, о чему причамо. Ја сам као њен пријатељ отишла тамо и била за њу, али мислим да свком људском бићу у оваквим тренуцима треба да највише буду сами и то сами са собом прођу. Мислим да је фер да је пустимо на миру", рекла је тада.

Тада је демантовала да су у лошем односу.

"Па не знам докле нагађања, Марија је моја пријатељица и то је једина непромјењива категорија у свему овоме", рекла је Џејла прије неколико мјесеци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Džejla Ramović

Marija Šerifović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

Сцена

Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

3 ч

1
Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

Сцена

Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

6 ч

0
Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Бритни Спирс на ивици након хапшења

8 ч

0
Јаков Јозиновић

Сцена

Јаков Јозиновић донио одлуку о концерту у Спенсу у Новом Саду

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

38

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

23

32

Алекса Аврамовић раширио шал са натписом посвећеним БиХ

23

26

Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

23

20

Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић

23

15

Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner