Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града

Аутор:

АТВ

10.03.2026

23:15

Неколико путника је погинуло, а више их је повријеђено у пожару који је у уторак, 10. марта, захватио аутобус у центру швајцарског града Сјетр, саопштила је кантонална полиција.

Једног од теже повријеђених путника до болнице је превезао хеликоптер локалне компаније.

Портпарол полиције рекао је да је у току истрага након које ће бити познато више детаља, преноси швајцарски јавни медијски сервис.

