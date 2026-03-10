Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

Аутор:АТВ
10.03.2026
23:26
Коментари:0
У мексичком летовалишту Кабо Сан Лукас забиљежена је несвакидашња сцена, пошто се Моника Питерџер нашла “очи у очи” са мистериозним морским створењем, које се насукало на пјешчану плажу.
Она је објавила снимак на мрежама, који је брзо постао виралан, уз поруку да је све изгледало као “призор из научно-фантастичног филма”.
“Нисам могла да вјерујем својим очима. Ништа слично нисам видјела у животу. Само сам размишљала: ‘Да ли је ово стварно?’ А када сам угледала и другу рибу, искрено сам се уплашила. Шта се дешава?! Сада су двије“, испричала је.
Сцена
Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић
Како је објаснила, њена породица је најприје у води примјетила свјетлу, бљештаву силуету која се кретала у даљини. Међутим, како се створење приближавало обали, постало је јасно да је ријеч о нечему потпуно необичном - риби какву нико од присутних раније није видио.
Ситуација је постала још драматичнија када се учинило да је у невољи. Према Моникиним ријечима, њена сестра није оклијевала ни тренутак, преноси "Индиа Тудеј".
“Једноставно не може да гледа да нешто пати. Реаговала је муњевито! Бацила ми је телефон, пиће и торбу и рекла: ‘Држи ово’, а затим је скочила у воду“, присјетила се.
Док су други свједоци оклијевали, јер нису знали о каквом се створењу ради, Моникина сестра и још неколико људи са плаже покушали су да помогну риби тако што су је лагано гурнули назад у дубљу воду.
Свијет
Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града
Убрзо је услиједило још једно изненађење. Док су се враћали ка обали, примијетили су још један примјерак исте врсте.
“Видјели смо да и она покушава да се врати у воду, па смо се питали: ‘Шта се овдје дешава?’“, рекла је Моника.
На крају су, уз помоћ сналажљивих људи, обје рибе су враћене у море. Породица је још неко вријеме остала на обали како би видјела да ли ће се необична створења поново појавити.
“Послије смо покушавали да схватимо шта смо заправо видјели. Почели смо да читамо о тој врсти и тада смо схватили колико је ријетка“, рекла је Моника.
На основу снимка је јасно да су наишли на рибе из породице Регалекус глесне, које спадају међу најдуже коштане рибе на свијету, с просјечном дужином око три метра.
Свијет
Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха
Обично живе на дубинама око 900 метара, због чега су сусрети са људима изузетно ријетки, а због величине, издуженог тијела и начина кретања у води, претпоставља се да су извор прича о ”џиновским морским змијама”.
Познате су и као “рибе судњег дана” због мита који потиче из древног јапанског фолклора. У појединим културама, наиме, постоји вјеровање да излазе на површину непосредно пред неку катастрофу, попут земљотреса или цунамија.
Ипак, научници наглашавају да не постоје потврђени докази који би повезали појављивање ове необичне врсте с природним несрећама, пише "Телграф".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
38
23
32
23
26
23
20
23
15
Тренутно на програму