Ова 3 знака виде сваку лаж и прије него што је изговорите

Ова три знака имају непогрешиву интуицију и једино што можете да урадите је да будете искрени од почетка.
Није то ствар искуства ни година. Нису читали књиге о психологији нити проучавали говор тијела.
Док ви размишљате да ли да вјерујете некоме, они већ имају одговор. Док ви тражите доказ, они га већ одавно имају у стомаку.
Слагати Шкорпији у лице је као глумити пред неким ко вам чита мисли. Док ви причате, она не слуша ријечи, слуша тон, прати очи, биљежи шта прећуткујете. И већ у првим секундама зна. Не мора да пита, не мора да провјерава, тијело јој само јави када нешто није како треба.
Најгоре је што ријетко показује да зна. Сједи мирно, клима главом и чека. Чека да се истина сама покаже, а она се увијек покаже. И када се то деси, Шкорпија не тријумфује, само те погледа оним погледом који не треба да објашњава ништа.
Ко је икад покушао да превари Шкорпију, зна да то не пролази. Можда једном, можда на кратко, али Шкорпија сложи коцкице прије или послије и тада нема те приче која може да поправи ствар.
Рибама не треба доказ. Уђете у собу с лажним осмехом и оне већ знају да нешто није како треба, још прије него што сте отворили уста. Имају непогрешиву интуицију која не ради кроз логику него кроз осјећај који удари у стомак и не пролази док се истина не покаже.
Проблем је што Рибе понекад саме себи не вјерују. Воле људе, желе да мисле добро о свима и тај инстинкт понекад угурају у страну јер им је лакше да верују. Али питајте било које Рибе за ситуацију када су игнорисале тај унутрашњи глас и све ће вам рећи исто, увијек су пожалиле.
Преварити Рибе значи преварити некога ко вашу енергију осећа као температуру. Можда успије на кратко, али осећај који су имале од првог дана, на крају се увек покаже тачним.
Рак не анализира као Шкорпија и није толико духован као Рибе, али има нешто своје, инстинкт који се пали аутоматски када нешто није у реду. Као мајка која зна да дјетету није добро иако дијете ништа није рекло. Тај исти инстинкт Рак примјењује на све људе око себе.
Када Раку нешто „није легло“, нема приче која ће га разувјерити. Може да ћути, може да се прави да вјерује, али изнутра је већ донио закључак. И готово увијек је тај закључак тачан. Рак не зна да објасни како зна, зна само да зна и то му је довољно.
Преварити Рака на дуже стазе је немогуће. Он чита људе кроз мале ствари, кроз промјену у гласу, кроз избјегавање погледа, кроз оно што се не каже. И прије или послије увијек сложи све на право мјесто.
Њих не можете преварити, можете само бити искрени
Није ово ствар памети ни искуства. Шкорпија, Рибе и Рак имају непогрешљиву интуицију која ради и када спавају, и када се смију, и када се праве да не примјећују. Виде намјере, осјећају лаж и читају људе као отворену књигу.
Ко их има у животу зна да уз њих нема потребе за маскама, јер маска не пролази. Никад није ни пролазила, преноси Крстарица.
