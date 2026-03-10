Logo
На којој температури је најбоље прати постељину?

Аутор:

АТВ

10.03.2026

22:34

Коментари:

0
Фото: pexels

Један пар који је недавно купио луксузну постељину од египатског памука на интернету тражио је савјет о температури прања – желе да постељина буде заиста чиста и хигијенска.

У објави на Редиту један од њих описао је дилему:

"Хтио сам да је оперем на 60 степени, као и иначе, али партнерка је погледала етикету на којој пише 40. Мени се чини да 60 боље уклања гриње и сличне ствари, а она жели да постељина што дуже траје па инсистира да се држимо упутства с етикете."

Гориво

Економија

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

Иако је написао да је прање на 40 степени вјероватно "сасвим у реду с хигијенске стране", признао је:

"Имам осјећај да је 60 ипак боље."

У коментарима се потом повела расправа о томе која су подешавања машине најбоља за постељину.

Подијељена мишљења корисника

Неки су тврдили да нема потребе за вишим температурама. Једна особа написала је:

"Све перем на 40 или 30 степени, укључујући и скупу постељину од египатског памука, и тако годинама. Прање на 60 нема смисла ако за то нема правог разлога."

Други су се ипак приклонили прању на 60 степени.

илу-ф 15-авион

Србија

Србија набавила балистичке суперсоничне ракете какве не постоје у региону

"Често имам инфекције, па код мене све иде на 60 степени. На многим стварима пише 30, али ми се ништа није оштетило – све траје годинама, често и више од десет. Данашње тканине и боје углавном боље подносе више температуре него раније", навела је једна корисница, преноси Б92.

Неко је додао:

"Имам постељину од египатског памука на којој пише 40, а перем је на 60 већ четири године. На 40 ми се не чини довољно опрана."

Трећа особа подијелила је:

"Користим само чисти памук и обично перем постељину на 60 степени заједно с пешкирима. С времена на вријеме укључим и хигијенски програм на 90 и убацим и постељину – ништа јој не буде, дугмад се не отопе и слично."

илу-гасовод-гас

Свијет

Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

Шта кажу стручњаци?

Стручњаци из потрошачке организације Which? истичу да многи већину одјеће перу на 40 степени, али да поједини предмети захтијевају нижу или вишу температуру.

Наводе и да прање на 60 степени у правилу боље чисти од програма на 40, нарочито када је ријеч о масним мрљама – али упозоравају да притом расте и трошак прања, који може бити и више од 50 одсто већи.

Додају да је 60 степени добра опција за постељину и пешкире свјетлијих боја, јер су то предмети који се интензивно користе, па им топлије прање помаже да дуже остану очувани.

vatra pozar

Свијет

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

Када је ријеч о бактеријама, напомињу да се неке бактеријске споре и поједини вируси могу задржати и након прања на 60 степени, нарочито без ефикасног детерџента.

Наводе да је за смањење ширења бактерија доњи веш, пешкире и постељину најбоље прати на 60 степени, или алтернативно на 40 степени уз детерџент на бази избјељивача.

На крају поручују:

"Прање на 90 степени не наводи се као нужно за уништавање бактерија. Може помоћи код тврдокорних мрља, али користите га само ако је тканина довољно издржљива. Увијек провјерите етикету."

