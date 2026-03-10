Стручњаци савјетују: Данас у 17:55 навуците завјесе и спустите ролетне

Аутор:АТВ
Доласком прољећа дани постају дужи, а температуре све пријатније, што многе посебно радује.
Иако су дневне температуре ваздуха већ прилично високе – понегдје достижу и до 18 степени – јутра и вечери и даље остају прохладни. Због тога је гријање стамбених простора и даље неопходно.
Током дана у становима често буде пријатно и топло захваљујући сунчевој енергији, али како вече одмиче температура брзо пада. Многи тада појачавају гријање, а тек касније примијете да су рачуни за струју или плин већи него што су очекивали.
Међутим, стручњаци тврде да једна врло једноставна промјена у свакодневној рутини може помоћи да се смање губици топлоте и трошкови гријања.
Домаћинства широм Европе ових дана упозорена су да обрате пажњу на једну навику која може имати значајан ефекат – спуштање ролетни и навлачење завјеса у тачно одређено вријеме, када температуре почну падати.
Стручњаци савјетују да се ролетне, завјесе или гриље затворе око 17:55 часова, односно чим почне да се смрачује и када сунце почне залазити.
Управо у том тренутку прозори постају једно од главних мјеста кроз које топлота излази из дома.
"Затварањем ролетни стварате додатни изолациони слој који задржава топлину накупљену током дана. То је најједноставнији и потпуно бесплатан начин уштеде енергије прије него што уопште додирнете термостат", објаснио је раније стручњак за столарију Allan Reid из компаније Art Windows and Doors.
Средином марта дневни ритам у Европи почиње се примјетно мијењати. Сунце залази све касније, па се станови током дана природно загрију више него током зимских мјесеци.
Због тога је период непосредно након заласка сунца идеалан тренутак да се реагује и спријечи непотребно расипање топлоте.
Ако завјесе или ролетне остану отворене, стаклене површине брзо пропуштају топлоту напоље, а просторије почињу нагло да се хладе.
Прозори су често најслабија тачка када је ријеч о очувању топлоте у дому. Чак и модерни прозори са трослојним стаклом губе више топлоте него добро изоловани зидови.
У таквим ситуацијама завјесе дјелују као додатни изолациони слој.
Принцип је једноставан – између завјесе и прозора ствара се слој мирног ваздуха који успорава пренос топлоте. Тај мали "џеп" ваздуха спречава да топлота из просторије брзо одлази напоље.
Дебље и теже завјесе пружају још бољу изолацију, јер додатно спречавају губитак топлоте.
Колико ће се енергије уштедјети зависи од више фактора – старости зграде, квалитета прозора и начина гријања.
Највећу корист имају станови са старијим прозорима, кроз које топлота најбрже излази током вечери и ноћи.
Примјера ради, у дневној соби са великим прозорима температура без завјеса може пасти и три до четири степена у року од два сата након заласка сунца.
Ако се тешке завјесе затворе око 17:55, тај пад температуре може бити знатно мањи. У том случају гријање ради краће или се укључује касније, што се на крају јасно види и на рачунима.
Чак и смањење потребе за гријањем за само један степен током неколико вечерњих сати може током мјесеца донијети примјетну уштеду.
Према доступним подацима, око 18 одсто топлоте у дому губи се кроз прозоре, а губитак је двоструко већи код једноструког стакла у односу на двоструко.
Ипак, прозори нису једини проблем. Стручњаци упозоравају и на још три мјеста кроз која топлота често непримјетно одлази.
Радијатори на спољним зидовима
Радијатори постављени на спољне зидове могу губити велики дио топлоте кроз зид према споља. Једноставно рјешење је постављање алуминијске фолије или рефлектујуће подлоге иза радијатора, која враћа топлоту назад у просторију.
Поштански сандучићи и кључанице
Иако дјелују безазлено, кроз ове мале отворе често продире хладан ваздух. Рјешење може бити заштитна четкица или поклопац на отвору сандучића, као и мали покров преко кључанице.
Намјештај који блокира радијаторе
Велике софе, фотеље или тешке завјесе могу апсорбовати већи дио топлоте прије него што она стигне до остатка просторије. Довољно је одмакнути намјештај око 15 центиметара од радијатора како би се топли ваздух могао слободно ширити, преноси Дневно.
