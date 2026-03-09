Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

Аутор:АТВ
09.03.2026
22:22
Коментари:0
Они истичу да универзалног одговора нема - све зависи о вашим навикама прања и врсти одјеће коју перете.
Беки Рапинчак, оснивачица бренда "Клин Мама", за часопис "Рил Симпл" објашњава да је кључ у разумијевању предности сваког типа прашка за веш.
Када бирати прашкасти детерџент
Ако често перете јако прљав веш као што су радна одјећа, кухињске крпе или спортска одјећа, прашкасти детерџент показаће се као бољи избор.
"Прашак је обично учинковитији у уклањању прљавштине и масноће, посебно на тврдокорним мрљама. Концентрисанији је, па добијате већу снагу чишћења по прању", појашњава она.
Осим што је дјелотворнији, прашкасти детерџент за веш је и еколошки прихватљивији те исплативији. Често долази у рециклабилним картонским кутијама, троши се спорије и оставља мањи отпад.
Још једна предност? Мање остатака у машини за веш.
"Течни детерџенти могу с временом оставити слојеве остатака и неугодне мирисе, док се прашак боље испире", додаје Рапинчакова.
То значи дужи вијек трајања ваше машине за веш и мање потребе за чишћењем бубња.
Течни детерџенти имају своје адуте - поготово када су у питању осјетљиве тканине или прање у хладној води.
"Течни детерџент је практичнији за ручно прање и лакше се отапа у води ниже температуре", објашњава Ким Ромејн, научница за његу тканина.
Савјети
Ево зашто никада не бисте требали спавати са кућним љубимцима
Осим тога, ако имате мрље које желите претходно третирати, течни детерџент је ненадмашан.
Може се нанијети директно на мрљу прије прања, што га чини идеалним рјешењем за бијеле кошуље, постељину и њежне материјале.
"Избор између прашкастог и течног детерџента у коначници зависи о вашим потребама и навикама", истиче Ромејнова.
Ако често перете јако прљаво рубље - бирајте прашак. Ако више користите хладну воду или перете осјетљиву одјећу - одаберите течни.
Зашто вам је хладно иако су радијатори врући? Стручњаци откривају грешку која краде топлину из вашег стана
У многим домаћинствима најбоља опција је имати обоје: прашак за захтјевније циклусе и течни детерџент за осјетљиве тканине и мрље.
"Обје врсте могу дјелотворно уклонити прљавштину и неугодне мирисе – битно је само да их користите правилно", закључује Рапинчакова, преноси клик.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму