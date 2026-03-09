Logo
Нијемци у невјерици: Откривен досије Хусе Б., пријављен чак 147 пута!

Аутор:

АТВ

09.03.2026

22:52

Фото: Pixabay

Скандал Хусе Б. (42), држављанина Босне и Херцеговине, који годинама прима баснословну социјалну помоћ, иако је требао бити депортован, из дана у дан поприма нове размјере.

Налог за депортацију издат још 2003. године

Наиме, он је добио налог за депортацију још 2003. године, али Хусо Б. и његова породица и даље живе у Њемачкој гд‌је годишње приме 87.000 евра социјалне помоћи. Сада излазе на вид‌јело нови детаљи.

У полицијским евиденцијама у чак 147 случајева

Према писању "Kölner Stadt-Anzeiger", позивајући се на документ покрајинске владе Сјеверне Рајне-Вестфалије, 42-годишњи Хусо Б. евидентиран је у полицијским досијеима у чак 147 случајева!

У полицијском информационом систему "Вива" забиљежени су подаци о сумњи на извршење различитих кривичних д‌јела – од крађа, бандитских крађа, превара, па све до разбојништава и насилних кривичних д‌јела.

Према овој листи, Хусо Б. је 80 пута био пријављен због крађе, у 41 случају због сумње на организовану бандитску крађу, четири пута због превара, три пута због посебно тешких крађа. Ту су и два разбојништва, један разбојнички покушај крађе, двије опасне тјелесне повреде, провале у станове и два случаја пружања отпора службеним лицима.

Ипак, према подацима из Савезног централног регистра, осуђен је само за 11 кривичних д‌јела.

Социјална помоћ од 7.250 евра

Посебно је спорно то што је његова деветочлана породица годинама добијала мјесечну помоћ од 7.250 евра на основу Закона о накнадама за тражиоце азила.

Данас Хусо Б. са пет чланова породице прима новац од социјалне службе, док четворо његове д‌јеце добија тзв. "грађански додатак".

Град Келн је још 2003. године покушао да га депортује у Босну и Херцеговину, али је он нестао и појавио се тек четири године касније. Године 2009. изгубио је спор пред Управним судом против депортације. Од тада му се стално продужава "дулдунг" (привремена дозвола боравка), иако је обавезан да напусти земљу, преносе Независне новине.

Тагови :

skandal

Њемачка

Социјална помоћ

