Филмско хапшење у Италији: Жена из БиХ се крила у каучу

Аутор:

АТВ

09.03.2026

23:03

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Припадници италијанских карабињера током акције спроведене на локалитету између Сан Паола и Груљаска, у округу Торино, ухапсили су двије жене, од којих је једна држављанка Босне и Херцеговине.

Иначе, акција хапшења је услиједила јер су обје биле под истрагом за тешку крађу.

Покушала да се сакрије испод кауча у камперу

Како преносе италијански медији, посебно је занимљиво било хапшење 44-годишње држављанке БиХ. Наиме, она је покушала да се сакрије у простору за постељину испод кауча у камп-приколици. И скоро да јој је то и „пошло за руком“ да полицајци, који су већ били изашли из кампера, нису чули звукове.

Када су се вратили, пронашли су је како покушава да изађе испод кауча. Иначе, против ње је постојало више налога за затворску казну из 2025. године, укључујући пресуду за тешку крађу и коришћење украдених кредитних картица. На основу налога тужилаштва у Торину, она је упућена у затвор на извршавање казне у трајању од четири године, преносе Независне.

Ухапшена и њена саучесница

Са њом је недалеко од кампера ухапшена и њена саучесница, са којом је заједно крала. Обје су спроведене у затвор.

Италија

хапшење

