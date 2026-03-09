Преминуо легендарни капитен Партизана

Аутор:АТВ
09.03.2026
22:43
Коментари:0
Ђокић је наступао за екипу Партизана од 1967. до 1977. године, док је од 1973. био и капитен ове екипе.
Рукометни клуб Партизан је објавио је веома тужне вијести.
Преминуо је Василије Ђокић Ђокони, некадашњи играч и капитен и овог клуба, који је и после каријере остао везан за црно-бијеле боје овог клуба.
Послије каријере је Ђокић остао уз клуб, чак и деценијама након што је завршио екипу. Он је био колекционар успомена из клупске историје, док је дочекивао и многе генерације и тренера и играча. Био је неизоставни члан ове екипе.
Партизан се огласио саопштењем које преносимо у целости.
Рукометни клуб Партизан данас је остао без свог добродушног чувара од заборава, човека који је био спона између некадашњих и садашњих играча. Ђокони је деценијама уназад окупљао ветеране клуба и бивше рукометаше, трудећи се да о свима говори са поштовањем и уважавањем.
"Неумољиви ентузијазам никада га није напуштао. Заједно са бројним пријатељима клуба сакупљао је делиће клупске историје и претворио их у монографију. Мјесецима уназад допуњавао је издање најновијим трофејима које је Партизан освојио, радујући се што његови црно-бијели, послије више од деценије, поново стоје на побједничком постољу. Остаје жал што није дочекао да буде одштампана, али ће његово име бити златним словима уткано у њене странице. Прича о Василију Ђокићу и Партизану не завршава се ни данас када се од њега опраштамо. Она ће трајати докле год је у нашим причама и сјећањима", навели су.
Рукометни клуб Партизан упућује најискреније саучешће породици Ђокић, а о датуму и мјесту сахране јавност ће накнадно бити обавијештена, преноси Курир.
