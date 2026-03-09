Дувала свјећице на торти, па умало остала без ока

Аутор:АТВ
09.03.2026
22:39
Коментари:0
Рођенданске прославе често доносе смиех, шале и незаборавне тренутке. И док већина шала међу пријатељима и породицом пролази без посљедица, понекад и најбезопаснији чин може неочекивано постати опасан.
То је на својој кожи осјетила једна млада дјевојка из Бразила. Окружена пријатељима и столом пуним хране, нагнула је лице према торти како би угасила свећице. Међутим, у секунди, неко јој је гурнуо лице у торту. Тренутак радости одмах се претворио у панику јер се "безопасна" шала овог пута завршила драматично.
Наиме, нешто што многи од присутних нису знали јесте да је висока, вишеслојна торта била грађена са унутрашњим штаповима — танким дрвеним или пластичним потпорним елементима које посластичари користе како би сложене торте остале стабилне под сопственом тежином. Када је њено лице ударило у торту, један од тих штапова пробио јој је око.
Паника је одмах замијенила смијех, а повријеђена дјевојка је хитно пребачена у болницу.
Љекари су, на срећу, утврдили да око и вид нису трајно оштећени, иако је повреда могла бити животно опасна.
Овај инцидент, који је убрзо обишао интернет, истакао је колико традиционално гурање лица слављеника у торту може бити ризично, преноси Блиц.
Многи људи не схватају да високе торте готово увијек имају унутрашње потпоре од дрвета или пластичних материјала безбједних за храну. Ти штапићи функционишу као стубови унутар торте, распоређују тежину између слојева и спречавају да се торта сруши током транспорта и излагања. Без њих, сложене торте би често тонуле или се преврнуле.
На крају, млада дјевојка је из ове ситуације изашла неповријеђена, али прича сада служи као озбиљан подсјетник: понекад су највећи ризици на прославама управо они које нико не види.
