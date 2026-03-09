Logo
Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

СРНА

09.03.2026

21:55

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Доњи дом швајцарског Парламента одобрио је једнократну исплату 50.000 швајцарских франака повријеђенима и породицама страдалих у пожару у бару у Кран Монтани за Нову годину, у којем је погинула 41 особа, а повријеђено 115.

Допринос солидарности, који треба да пружи финансијско обештећење жртвама пожара, већ је изгласан у Горњем дому Парламента.

Nafta

Економија

Цијена нафте пала након састанка Г7

Према ријечима свједока, пожар је избио када се запалила пјена за звучну изолацију у подруму бара, највјероватније од декоративних свијећа.

Швајцарски тужиоци су проширили истрагу о пожару, а међу осумњиченима су се нашли градоначелник Кран Монтане и још четири бивша локална званичника.

Швајцарска

noćni klub

Коментари (0)
