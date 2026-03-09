Logo
Разбијено проклетство: Новак Ђоковић је на ово чекао од 2017.

09.03.2026

Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић пласирао се у осмину финала мастерса у Индијан Велсу након што је савладао Александра Ковачевића.

Иако је побједа сама по себи важна, ова има и додатну тежину, јер Новак ће играти међу 16 најбољих у калифорнијској пустињи први пут након скоро деценије чекања!

Било је потребно да прође тачно девет година да бисмо Новака поново гледали у четвртом колу турнира који је освајао рекордних пет пута.

Посљедњи пут када је Ђоковић догурао до осмине финала “петог гренд слема” било је сада већ далека 2017. године.

Тада га је на путу ка четвртфиналу зауставио Ник Кирјос, а оно што је услиједило након тога била је серија невјероватних пехова, сензационалних пораза и ванспортских препрека.

Индијан Велс је за Новака постао готово "забрањени град".

Наредне сезоне у Калифорнији је заиграо послије дуге паузе и опоравка од операције лакта. Испао је већ на старту. У другом колу га је побиједио Таро Данијел, тада 109. на свијету.

Шоканто је испао у трећим колу 2019, када га је надиграо Филип Колшрајбер. И онда су услиједиле године паузе због пандемије и рестрикција око вакцинације, пише Спортал.

Вратио се у Калифорнију 2024. Али резултат је изостао и овога пута. У трећој рунди савладао га је Лука Нарди, тада 123. на свијету.

Ни прошле године није Ђоковић стигао далеко. Већ у другој рунди изгубио је од Ботика ван де Зандсхукпа.

Сада је успио да пробије баријеру.У осмини финала ове сезоне српски тенисер ће играти против побједника меча Франциско Серундоло – Џек Дрејпер.

Новак Ђоковић

