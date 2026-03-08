Logo
Ако је неко имао дилему: Још један доказ зашто је Новак Ђоковић највећи икада

Телеграф

08.03.2026

Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Baker

Најбољи тенисер свих времена - Новак Ђоковић, успио је послије преокрета да савлада Камила Мајжака из Пољске (2:1) и пласира се у треће коло Мастерс турнира у Индијан Велсу.

Није играо од Аустралије

Ђоковић се мучио против Пољака, временски услови су такође били противник обојици тенисера, а Србину је ово био први меч још од Аустралијан опена.

Подсјетимо, у Мелбурну је Новак ишао све до финала, рунду раније савладао Јаника Синера, али није имао снаге да оствари још једну важну побједу, па се Карлос Алкараз окитио првом титулом у Аустралији.

Од тада је Новак Ђоковић одмарао и темпирао форму за Индијан Велс и Мајами, као и остале турнире који су пред њим ове сезоне. Новак је против Камила Мајжака стигао до чак 280. побједе на турнирима Мастерс серије, па се и по том параметру издваја од конкуренције.

Још један "доказ" ко је највећи

Ђоковић је одиграо 335 мечева и тријумфовао на 280, а иза њега је Роџер Федерер са 14 тријумфа мање, као и пет окршаја мањка у односу на Србина.

Иза је далеко Рафаел Надал са 210 остварених побједа из 273 меча. И ту се "велика тројка" издвојила, јер су Ђоковић, Федерер и Надал једини играчи који су побиједили на више од 200 мечева.

Новак Ђоковић

Ђоковић Индијан Велс

Rafael Nadal

Rodžer Federer

тенис

Коментари (0)
