Logo
Large banner

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Извор:

Б92

08.03.2026

11:05

Коментари:

0
Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан
Фото: Tanjug / AP / Julio Cortez

Новак Ђоковић поново је био расположен за разговор са новинарима послије побједе у другом колу Индијан Велса, а једно од питања односило се на његовог доброг пријатеља и репрезентативног колегу из свијета спорта.

Најбољи тенисер свих времена познат је по пријатељствима са бројним српским спортистима, а међу њима је и кошаркаш Богдан Богдановић, члан Лос Анђелес Клиперса.

Новинаре је занимало да ли Ђоковић има информације о потенцијалном повратку Богдановића у Партизан.

Српски тенисер је признао да о томе није разговарао са њим, али вјерује да би такав расплет био логичан.

"Информације немам, нисам га питао, али познавајући њега вјерујем да ће жељети да каријеру заврши у свом вољеном клубу. Ја бих то волио да видим, мислим да бисмо сви то вољели, али свакако да и он и наши кошаркаши гледају да искористе што више времена у НБА лиги, из више разлога је то добро за њих, али када дође вријеме, ја сам сигуран да ће он жељети да се врати у Партизан", закључио је Ђоковић.

Подсјетимо, у ноћи између суботе и недјеље Клиперси су уписали тријумф над екипом Мемфис Гризлиса резултатом 123:120, а капитен српске кошаркашке репрезентације Богдан Богдановић поново није добио ни минут на паркету.

Подијели:

Тагови :

Богдан Богдановић

Новак Ђоковић

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

Кошарка

Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

2 седм

0
Новак Ђоковић открио зашто нема тренера

Тенис

Новак Ђоковић открио зашто нема тренера

1 ч

0
Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

Тенис

Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

3 ч

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Велика борба: Новак Ђоковић се након преокрета пласирао у треће коло Индијан Велса

4 ч

0

Више из рубрике

Нови проблем за Партизан: Повријеђен Двејн Вашингтон

Кошарка

Нови проблем за Партизан: Повријеђен Двејн Вашингтон

18 ч

0
НБА звијезда са лисицама на рукама: Испливао снимак хапшења Дилона Брукса

Кошарка

НБА звијезда са лисицама на рукама: Испливао снимак хапшења Дилона Брукса

19 ч

0
Био је промашај у Партизану, а сада је МВП 30. кола Евролиге

Кошарка

Био је промашај у Партизану, а сада је МВП 30. кола Евролиге

21 ч

0
Кошаркаш Бостон Селтика Никола Вучевић са болном гримасом држи се за прст који је повриједио

Кошарка

Никола Вучевић поломио прст

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner