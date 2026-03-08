Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Извор:
Новак Ђоковић поново је био расположен за разговор са новинарима послије побједе у другом колу Индијан Велса, а једно од питања односило се на његовог доброг пријатеља и репрезентативног колегу из свијета спорта.
Најбољи тенисер свих времена познат је по пријатељствима са бројним српским спортистима, а међу њима је и кошаркаш Богдан Богдановић, члан Лос Анђелес Клиперса.
Новинаре је занимало да ли Ђоковић има информације о потенцијалном повратку Богдановића у Партизан.
Српски тенисер је признао да о томе није разговарао са њим, али вјерује да би такав расплет био логичан.
"Информације немам, нисам га питао, али познавајући њега вјерујем да ће жељети да каријеру заврши у свом вољеном клубу. Ја бих то волио да видим, мислим да бисмо сви то вољели, али свакако да и он и наши кошаркаши гледају да искористе што више времена у НБА лиги, из више разлога је то добро за њих, али када дође вријеме, ја сам сигуран да ће он жељети да се врати у Партизан", закључио је Ђоковић.
Подсјетимо, у ноћи између суботе и недјеље Клиперси су уписали тријумф над екипом Мемфис Гризлиса резултатом 123:120, а капитен српске кошаркашке репрезентације Богдан Богдановић поново није добио ни минут на паркету.
