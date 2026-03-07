НБА звијезда са лисицама на рукама: Испливао снимак хапшења Дилона Брукса

Аутор:АТВ
Кошаркаш Финикс Санса Дилон Брукс ухапшен је око два часа послије поноћи због вожње у алкохолисаном стању, а у јавност је доспио и снимак његовог разговора са полицијом.
Према наводима полиције, Брукс је након хапшења задржан кратко у притвору, одакле је пуштен око 3.20 часова. Током поступања полицијских службеника био је миран и сарађивао са органима реда.
Снимак који је објављен приказује тренутак када полиција разговара са кошаркашем након заустављања возила, а у једном моменту полицајац га пита о могућем конзумирању марихуане.
Полицајац: - Из аутомобила се осјећа као да си пушио марихуану. Да ли си пушио марихуану?
Брукс: - Нисам већ шест мјесеци.
Полицајац: - Да ли имаш у аутомобилу марихуану па се због тога осјети?
Брукс: - Немам марихуану у аутомобилу.
Body cam footage of Dillon Brooks’ arrest pic.twitter.com/vsTCTJrabA— NBACentral (@TheDunkCentral) March 7, 2026
Након кратког разговора види се тренутак када полицијски службеник ставља лисице кошаркашу и саопштава му да је лишен слободе због вожње у алкохолисаном стању.
Према доступним информацијама, инцидент се догодио у раним јутарњим сатима, а поступак је завршен неколико сати касније када је Брукс пуштен из притвора.
