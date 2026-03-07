Logo
НБА звијезда са лисицама на рукама: Испливао снимак хапшења Дилона Брукса

АТВ

07.03.2026

16:02

НБА звијезда са лисицама на рукама: Испливао снимак хапшења Дилона Брукса
Фото: Tanjug / AP / Howard Lao

Кошаркаш Финикс Санса Дилон Брукс ухапшен је око два часа послије поноћи због вожње у алкохолисаном стању, а у јавност је доспио и снимак његовог разговора са полицијом.

Према наводима полиције, Брукс је након хапшења задржан кратко у притвору, одакле је пуштен око 3.20 часова. Током поступања полицијских службеника био је миран и сарађивао са органима реда.

Дилон Брукс

Кошарка

НБА звијезда не престаје да шокира навијаче: Ухапшен Дилон Брукс

Снимак који је објављен приказује тренутак када полиција разговара са кошаркашем након заустављања возила, а у једном моменту полицајац га пита о могућем конзумирању марихуане.

Полицајац: - Из аутомобила се осјећа као да си пушио марихуану. Да ли си пушио марихуану?

Брукс: - Нисам већ шест мјесеци.

Полицајац: - Да ли имаш у аутомобилу марихуану па се због тога осјети?

Брукс: - Немам марихуану у аутомобилу.

Након кратког разговора види се тренутак када полицијски службеник ставља лисице кошаркашу и саопштава му да је лишен слободе због вожње у алкохолисаном стању.

Према доступним информацијама, инцидент се догодио у раним јутарњим сатима, а поступак је завршен неколико сати касније када је Брукс пуштен из притвора.

