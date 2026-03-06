Лука Дончић и Анамарија Голтес раскинули вјеридбу?

Извор:
Телеграф
06.03.2026
21:20
Коментари:0
НБА звијезда Лука Дончић (27) и Анамарија Голтес (28), модел из Словеније, раскинули су вјеридбу. У јулу требало да се вјенчају.
Како сазнаје Телеграф, од неколико извора упућених у однос познатог пара, вјеридба је раскинута пред свадбу која је требало да буде одржана у јулу 2026. године. Анамарија и Лука заједно су били дуже од деценије, а запросио ју је 7.07.2023. године и то наводно због броја 77 који је тада носио на дресу у Далас Мавериксима.
"Анамарија и Лука више нису заједно. Свадба је требало да буде у јулу, али од тога нема ништа. И њихово окружење је под великим утиском, прије само три и по мјесеца су добили друго дијете", каже извор овог портала.
Анамарија и Лука имају двије кћерке, Габријелу рођену 2023. године и Оливију рођену пред сам крај 2025. године.
Кошарка
Лука Дончић није здрав, муче га повреде и болови
Њихова прича траје од њихове 12. године, када су им се породице упознале током љетовања на Крку у Хрватској. Причало се да су на љето 2018. раскинули везу, пред НБА драфт на ком је Лука изабран, али су се врло брзо помирили и наставили гдје су стали.
"Освојио ме је младалачком и разиграном енергијом. Био је мањи од мене, али ми висина и мишићи нису важни, Лука је одувијек имао нешто посебно у себи, и то ме и данас привлачи", рекла је Анамарија једном приликом.
" Кад дођем кући, нема приче о кошарци. Не воли је, али иде на сваку утакмицу. Мислим да јој се сада свиђа, али раније није и то ми баш прија", признао је раније Лука. Анамарија се бавила плесом, радила је и као фитнес инструкторка, а најпознатија је као модел.
Завршила је економију у Љубљани и била на насловним странама неких од најпознатијих модних и часописа љепоте.
Луна Дончић је 28. фебруара прославио и свој 27. рођендан у друштву у којем није било Анамарије.
Са Луком су славили пријатељи међу којима је био и најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић.
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
23
06
22
58
22
46
22
35
22
31
Тренутно на програму